Vinculan a proceso por extorsión a Marisol ‘N’, viuda del alcalde de Temoac asesinado

Marisol "N", viuda del alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero, asesinado el 22 de julio de 2026.

Por su probable responsabilidad en el delito de extorsión agravada, un juez vinculó a proceso a Marisol “N”, presidenta del DIF Municipal de Temoac y viuda de Valentín Lavín Romero, alcalde de ese municipio asesinado el pasado 22 de julio.

Durante la audiencia celebrada el 1 de agosto en la Ciudad Judicial de Cuautla, el juzgador ratificó la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que la imputada permanecerá recluida en el Centro de Reinserción Social Femenil de Atlacholoaya, ubicado en Xochitepec, donde fue ingresada tras su detención.

Marisol “N” fue detenida el pasado 27 de julio en el municipio de Cuautla, sobre la carretera Camino a Calderón, en las inmediaciones de la Plaza Atrios.

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Ese mismo día también fue detenido el director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Temoac, Geovany Emmanuel “N”, quien al momento del arresto vestía un pantalón táctico y una playera con la leyenda “Policía Morelos”.

Marisol “N”, presidenta del DIF Municipal de Temoac y el director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Geovany Emmanuel “N”. ı Foto: X, @Fiscalia_Mor

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Morelos, desde julio de 2025 ambos funcionarios presuntamente exigían “una fuerte suma de dinero” a sus víctimas en Temoac, mediante agresiones y amenazas, a cambio de no causarles daño.

No obstante, el 1 de agosto la institución informó que la autoridad judicial determinó que “no había elementos suficientes” para vincular a proceso a Geovany Emmanuel “N”.

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cehr