Desmantelan narcolaboratorio en Zapopan, Jalisco; dan golpe al crimen de 714 mil pesos

Autoridades federales desmantelaron un narcolaboratorio en Zapopan, Jalisco, donde decomisaron varias dosis de droga y destruyeron precursores químicos, lo que representó un golpe financiero al crimen organizado de alrededor de 714 mil pesos.

Así lo informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a través de un comunicado, en donde destacó que el laboratorio desmantelado fue identificado en la colonia Mesa Colorada del citado municipio.

Autoridades federales decomisaron drogas y precursores químicos en operativo en Zapopan, Jalisco. ı Foto: Gabinete federal de seguridad

Al identificar el inmueble tras labores de investigación, se realizó un cateo por el cual se encontraron varias dosis de droga y precursores, particularmente.

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Aproximadamente un kilo de fentanilo

Diversos productos químicos para la elaboración de metanfetamina

Un arma de fuego

Un vehículo

Equipos de comunicación

De acuerdo con la SSPC, los precursores químicos fueron neutralizados y destruidos en el sitio, “con el fin de impedir su utilización en la fabricación de drogas sintéticas”.

Autoridades federales decomisaron drogas y precursores químicos en operativo en Zapopan, Jalisco. ı Foto: Gabinete federal de seguridad

Mientras que las drogas y lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades pertinentes.

La SSPC informó que, derivado de este operativo, se estima un golpe al crimen organizado de más de 714 mil pesos, y se evitó la producción de aproximadamente 625 mil dosis de droga.

En el operativo participaron elementos de la SSPC, en colaboración con la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República.

En Zapopan, Jalisco, resultado de trabajos de investigación y una acción coordinada entre @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @FGRMexico, se desmanteló un laboratorio utilizado para la elaboración de metanfetaminas.



Durante el cateo se aseguró aproximadamente un kilogramo de fentanilo,… pic.twitter.com/iEzmewAABX — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) June 13, 2026

Finalmente, la SSPC aseguró que, con estas acciones, el Gabinete federal de seguridad refrenda su compromiso de “trabajar de manera coordinada para impedir la producción y distribución de drogas sintéticas”.

“...debilitar las capacidades operativas y financieras de los grupos delictivos y contribuir a la construcción de la paz y la seguridad en beneficio de la población”, concluye el comunicado.

En mayo, desmantelan cinco narcolaboratorios

La acción de seguridad informada este sábado sigue a un operativo similar ejecutado el 17 de mayo, donde fuerzas federales desmantelaron cinco narcolaboratorios, localizados en Jalisco, Nayarit y Sinaloa.

🚨🇲🇽 La Semar encabezó un operativo en Jalisco, Sinaloa y Nayarit donde fueron desmantelados cinco narcolaboratorios, en un golpe al crimen organizado valuado en más de 650 millones de pesos 😱⚠️



Uno de los inmuebles localizados en Nayarit estaría vinculado con “El Jardinero”,… pic.twitter.com/IY4h6ExK6s — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 17, 2026

De acuerdo con información recabada por autoridades federales, uno de esos narcolaboratorios estaba ligado a Audias “N”, alias “El Jardinero”, identificado como operador de alto nivel del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Además, el decomiso representó un golpe estimado al crimen organizado de más de 650 millones de pesos.

En los cinco laboratorios desactivados se aseguró más de una tonelada de metanfetamina, casi 10 mil litros de precursores químicos y más de siete toneladas de sustancias químicas en proceso.

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