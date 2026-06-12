Aseguran 1.3 millones de litros de huachicol

Elementos resguardan un predio tras el hallazgo del hidrocarburo, el miércoles

Dos cateos en predios ubicados en Reynosa, Tamaulipas, dejaron más de un millón 350 mil litros de hidrocarburo asegurados, dos personas detenidas y una estructura de saqueo que incluía vehículos, contenedores, bombas, mangueras y documentos bajo revisión federal, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

El operativo principal ocurrió en un inmueble cercano a la carretera que conecta Reynosa con Monterrey.

En ese punto, agentes federales localizaron un millón 200 mil litros de combustible, 24 pipas, 18 frac tanks, ocho tractocamiones, seis motobombas, cuatro cámaras de vigilancia, dos cargadores para arma de fuego, 12 cartuchos útiles y documentación diversa. Ahí también detuvieron a dos personas, cuya situación jurídica quedó bajo responsabilidad del Ministerio Público Federal.

El Dato: El exvicealmirante Roberto Farías negó una vez más ser líder de una red de huachicol fiscal como le imputó la FGR, aunque denunció que los verdaderos están en Morena.

La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) obtuvo otra orden de cateo por denuncias anónimas relacionadas con almacenamiento ilícito de hidrocarburos en una operación separada.

Tras la revisión se hallaron cerca de 155 mil litros de combustible, ocho frac tanks, dos semirremolques, un tractocamión, siete motobombas con mangueras y 190 mil litros de alcohol.

Ambos mandatos judiciales derivaron de reportes ciudadanos de predios con actividades sospechosas que ponían en riesgo a la comunidad.

Los cateos se autorizaron por posibles faltas previstas en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

8 mil mdp fue la afectación económica a las redes criminales

Cabe señalar que la Policía Federal Ministerial (PFM) cumplió ambos cateos, con intervención de peritos del Centro Federal Pericial Forense de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Además del personal ministerial y pericial, participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), la Guardia Estatal, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Ciudadana (SSPC). La labor de los elementos federales consistió en resguardar el perímetro durante las inspecciones en los predios revisados, mientras el Ministerio Público Federal coordinó el levantamiento de indicios.

Con los dos aseguramientos, las autoridades federales concentraron más de 1.3 millones de litros de hidrocarburo en una misma carpeta de investigación.

También reunieron vehículos pesados, contenedores de gran capacidad, equipo de bombeo, mangueras, cartuchos, cargadores y documentos que podrían aportar datos sobre la comercialización del producto.

Mientras avanza la investigación, los inmuebles intervenidos, así como los indicios, aparatos y personas detenidas, permanecen a disposición del Ministerio Público Federal. La FGR no informó nombres de los detenidos ni detalles adicionales sobre una posible audiencia inicial.

Reynosa figura como punto de interés para las pesquisas por su ubicación fronteriza y por la conectividad carretera con Nuevo León. En este caso, la información oficial sólo confirma los cateos, el volumen asegurado, el equipo localizado y la apertura de actuaciones por delitos en materia de hidrocarburos, sin datos públicos sobre montos económicos o destinatarios del combustible.