Cae capo que se tomó foto con Temo Blanco

Autoridades federales detuvieron en Puebla a Homero Figueroa Meza, alias La Tripa, identificado como presunto líder del Comando Tlahuica y señalado por delitos de extorsión y homicidio. El hombre, de 47 años, también fue vinculado con una célula delictiva con presencia en Morelos.

La operación de captura ocurrió en San Pedro Cholula como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión. En el despliegue participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República y personal del Centro Nacional de Inteligencia.

En el mismo operativo fue detenida una mujer identificada como Sandra “N”, sin que hasta ahora se conozca su relación con el caso. Los agentes federales también aseguraron un arma corta, dosis de droga, un vehículo y una identificación falsa.

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El Dato: El activista indígena Samir Flores fue asesinado el 20 de febrero de 2019 frente a su casa. Entre otros proyectos, se opuso a la termoeléctrica de Huexca, en Yecapixtla.

Durante las investigaciones, las autoridades ubicaron movimientos atribuidos a Figueroa Meza y establecieron vigilancia en la zona hasta localizarlo. Tras la revisión, los elementos federales confirmaron su identidad y trasladaron a las dos personas ante el Ministerio Público.

Autoridades federales identifican al Comando Tlahuica como una célula con operaciones en Ayala, Cuautla, Jantetelco, Yecapixtla y Zacualpan, municipios del oriente de Morelos. A ese grupo le atribuyen actividades relacionadas con extorsión y homicidio, además de vínculos con el cártel Guerreros Unidos-Los Acapulco.

Reportes previos también ubican a Figueroa Meza como exintegrante del Cártel Independiente de Acapulco. En el caso del Comando Tlahuica, autoridades la consideran una organización regional que ganó notoriedad por su presunta participación en el asesinato del activista y comunicador comunitario Samir Flores Soberanes, en febrero de 2019, en Morelos.

Figueroa además aparece en antecedentes públicos por su paso en el gobierno municipal de la capital morelense durante la administración de Cuauhtémoc Blanco. Reportes lo señalan como asesor jurídico en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca en ese periodo.

La violencia atribuida al Comando Tlahuica también alcanzó al organismo. Reportes de seguridad documentaron una disputa con Los Rojos por su control, además de tres asesinatos de empleados del área, narcomantas y amenazas de muerte. En enero de 2019, una instalación de este sistema recibió disparos en la fachada y un mensaje en contra de Blanco.

En 2022, una fotografía en la que aparecía junto a Cuauhtémoc Blanco y los presuntos líderes criminales Figueroa, así como Irving Solano, El Profe, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación en Morelos y detenido en 2021, y Raymundo Castro, El Ray, del mismo grupo, asesinado en el penal de Atlacholoaya en 2019, generó polémica en Morelos. El entonces gobernador negó vínculos con grupos delictivos y argumentó que muchas personas le pedían imágenes en actos públicos.

Con la captura de La Tripa, el Gabinete de Seguridad colocó el caso dentro de las acciones federales contra la extorsión. La información oficial no detalló si la detención deriva de una orden de aprehensión o de una puesta a disposición por los objetos asegurados durante el operativo.