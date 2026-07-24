Sheinbaum entrega apoyos a cañeros y vivienda durante gira por Morelos

En su gira por el Estado de Morelos, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la entrega de nuevos apoyos en materia de vivienda para la población, así como programas para productores cañeros en la región.

Luego de su conferencia matutina en dicha entidad, la mandataria federal se trasladó a Zacatepec, para encabezar la entrega del programa Producción y Fertilizantes Gratuitos para el Bienestar para las y los productores de caña, en el marco del plan para que el precio de este producto se recupere y además se garantice que los agricultores “vivan bien” de su trabajo.

“Todo ello tiene el objetivo de garantizar siempre el mercado para los productores, tiene el objetivo de que los productores vivan bien de su trabajo, el bienestar; y tiene el objetivo de trabajar juntos, de que el gobierno no jale para un lado, los ingenios para el otro y los productores para el otro, sino que estemos en una mesa de trabajo donde todos estemos jalando juntos para el beneficio del que menos tiene, porque ese es nuestro proyecto”, dijo.

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En Zacatepec de Hidalgo, Morelos, nos dio mucho gusto encontrarnos con las y los cañeros, mujeres y hombres que, con su trabajo, hacen grande al campo mexicano.



Entregamos apoyos de Producción para el Bienestar y Fertilizantes para el Bienestar, y conversamos sobre la… pic.twitter.com/8bemqfSTi2 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 24, 2026

Durante su mensaje recordó el reciente avance de su administración, al recuperar la cuota de exportación hacia Estados Unidos, país al que a partir del siguiente ciclo se enviarán 1.2 millones de toneladas, lo que provocará un aumento al precio del azúcar mexicana y esto dará mejores ingresos a los productores.

Otras metas para beneficiar a la región es incrementar la producción por hectárea, a través de labores de saneamiento y riego del campo, que se garantice la compra de azúcar mexicana, encontrar alternativas de nuevos productos derivados de la caña como la electricidad y el etanol.

La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López Gutiérrez, detalló que en el país suman 136 mil 389 cañeros de 15 estados del país beneficiados con los programas de Producción para el Bienestar y Fertilizantes Gratuitos.

Además, precisó que al padrón de Fertilizantes se incorporaron este año 40 mil 291 agricultoras y agricultores de pequeña y mediana escala y en Morelos se está por llegar a la meta de cobertura.

Posteriormente, encabezó la entrega de 43 nuevos hogares a cargo de la Comisión Nacional de Vivienda, así como 348 constancias de finiquito del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) y 79 escrituras del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), en el municipio de Xoxocotla.

Recordó que el Programa Nacional de Vivienda, cuya meta es construir 1.8 millones de nuevos hogares en el país a lo largo del sexenio, beneficia a personas que ganen entre uno y dos salarios mínimos.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, detalló que en Morelos se amplió la meta original de 10 mil a 24 mil nuevas viviendas, de las cuales 3 mil 893 ya están contratadas; 8 mil familias serán beneficiadas con escrituras y más de 35 mil con mejora de créditos impagables.

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MSL