Desde Morelos

Más de 86 mil niñas, niños, jóvenes y adultos participaron en 275 Jornadas por La Paz en Morelos

Las Jornadas por la Paz buscan fortalecer la convivencia con talleres contra el acoso, creación de murales y eventos comunitarios

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, expuso los resultados de las estrategias de prevención durante la mañanera.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, expuso los resultados de las estrategias de prevención durante la mañanera. Foto: Especial.
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La Razón Online

Más de 86 mil niñas, niños, jóvenes y adultos en Morelos participaron en 275 Jornadas por la Paz; esta iniciativa busca fortalecer la convivencia y prevenir la violencia, involucrando a miles de morelenses en talleres contra el acoso, creación de murales y eventos comunitarios como el “Carnaval de Primavera”.

Estas acciones forman parte de la estrategia nacional “Atención a las Causas que Generan la Violencia”, presentada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, durante la Conferencia del Pueblo de la Presidenta Claudia Sheinbaum; la funcionaria destacó el compromiso para abordar las raíces de la inseguridad en la entidad.

La coordinación es fundamental en Morelos; la secretaria Rodríguez informó que el estado cuenta con una Mesa de Paz Estatal y cinco Mesas Regionales, que sesionan diariamente bajo el liderazgo de la gobernadora Margarita González; han sostenido más de 2 mil 700 reuniones, logrando mil 40 acuerdos de seguridad.

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La juventud morelense es un pilar de esta estrategia; se implementa “Jóvenes Transformando México”, con cinco nuevos Bachilleratos “Margarita Maza”; Cuernavaca y Cuautla tendrán dos Centros Comunitarios “México Imparable”, equipados con multicanchas, gimnasios de box, ajedrez y salud mental.

Las sesiones permanentes de la Mesa de Paz Estatal han sido encabezadas de manera diaria por la gobernadora Margarita González.
Las sesiones permanentes de la Mesa de Paz Estatal han sido encabezadas de manera diaria por la gobernadora Margarita González. ı Foto: Especial.

La participación ciudadana se extiende al arte y el deporte; con el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), se realizó la Jornada Nacional de Murales y Mosaicos, donde jóvenes mostraron sus habilidades y fomentaron la convivencia; las Jornadas por la Paz también incluyeron visitas a hogares en 16 colonias, identificando necesidades y acercando trámites y servicios en ocho Ferias de Paz.

Un componente crucial es “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, implementado en 10 municipios con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Iglesia Católica y gobiernos locales; entre octubre de 2024 y junio de 2026, la población intercambió 172 armas de fuego por dinero en efectivo, contribuyendo a la reducción de la violencia.

Estos esfuerzos conjuntos reflejan una visión integral para la construcción de la paz en Morelos, donde la participación ciudadana y la coordinación interinstitucional son clave para un futuro más seguro y próspero.

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JVR

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