Es la entidad que entrega más armamento: Segob

La Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la Mañanera del Pueblo desde Toluca, Edomex, el 22 de julio de 2026

Programa Sí al desarme, sí a la paz

LA POBLACIÓN del Estado de México es la que más armamento ha entregado a nivel nacional durante las jornadas del programa Sí al desarme, sí a la paz, que coordina la Secretaría de Gobernación.

Durante la conferencia presidencial, realizada este miércoles en dicha entidad, la titular de la dependencia federal, Rosa Icela Rodríguez, comentó que la población de 54 municipios ha entregado dos mil 766 armas de fuego, del 1 de octubre de 2024 al 30 de junio de 2026.

De éstas, mil 276 han sido armas cortas; 410, largas; 128 mil 396 cartuchos; 447 cargadores y mil 80 granadas.

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“Del primero de octubre de 2024 al 30 de junio de 2026 la población intercambió de forma anónima y voluntaria dos mil 766 armas de fuego por dinero en efectivo. Y hay que decir que, dos mil 766 armas, es el estado que más ha participado con sus habitantes en este programa Sí al desarme, Sí a la paz”, enfatizó.

Respecto al balance de la Atención a las Causas, reportó que a la fecha se han realizado 440 reuniones de la Mesa Estatal de Paz, 14 mil 517 a nivel regional y cinco interregionales que llevaron a establecer 932 acuerdos en materia de seguridad.

Como parte de esto, señaló, también se instalaron cien Consejos de Paz y Justicia Cívica, en coordinación con la gobernadora Delfina Gómez: “Y en las visitas Casa por casa, las personas servidoras públicas registran las necesidades de la población, identifican y canalizan a jóvenes en contexto de vulnerabilidad, escuchan y atienden a las familias directamente en sus hogares, detectan alertas de víctimas de violencia con acciones de respuesta inmediata y determinan espacios comunitarios inseguros o abandonados”.

En materia educativa, Rodríguez mencionó que se construirán en el estado tres nuevos planteles de nivel medio superior, 26 nuevos Bachilleratos Nacionales Margarita Maza, se ampliarán tres planteles de Bachillerato Tecnológico y se construirán 10 Centros de México Imparable.