Rosa Icela Rodríguez y Lorena Cuéllar evalúan avances de seguridad en Tlaxcala

Lorena Cuéllar y Rosa Icela Rodríguez durante su reunión de trabajo en la Ciudad de México.

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros sostuvo una reunión de trabajo en la Ciudad de México con la secretaria de Gobernación del Gobierno de México, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, como parte del diálogo permanente que mantiene con autoridades federales para fortalecer la coordinación institucional y avanzar en temas prioritarios para Tlaxcala.

A través de sus redes sociales, la mandataria estatal informó sobre este encuentro y destacó que uno de los principales temas abordados fue la seguridad, así como el seguimiento a las acciones que se realizan de manera conjunta entre el gobierno estatal y federal.

La mandataria estatal y la titular de Gobernación evaluaron los avances en la agenda de seguridad. ı Foto: Segob

“Platicamos del tema de seguridad, de cómo vamos; así que les mando un saludo y vamos a seguir trabajando el día de hoy”, expresó la gobernadora.

Este encuentro da continuidad al trabajo coordinado que ambas autoridades han impulsado en distintos rubros. Cabe recordar que en mayo de este año coincidieron en el marco de la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, donde Lorena Cuéllar refrendó el compromiso del Gobierno de Tlaxcala para fortalecer la colaboración con la Federación y atender esta agenda de manera cercana a las familias.

Me dio mucho gusto reunirme con la Secretaria de Gobernación, @rosaicela_. Conversamos sobre el trabajo coordinado que mantenemos entre el @GobiernoMX y @GobTlaxcala para fortalecer la seguridad y dar seguimiento a los temas prioritarios para nuestro estado.



Seguiremos sumando… pic.twitter.com/WRlT6M6fFL — Lorena Cuéllar (@LorenaCuellar) July 21, 2026

Con estas acciones, Tlaxcala mantiene una comunicación permanente con el Gobierno de México para consolidar estrategias que contribuyan a la seguridad, la gobernabilidad y el bienestar de la población.

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