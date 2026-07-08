Gobernadora de Tlaxcala inaugura la tercera etapa de la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento

La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, inauguró la tercera etapa de la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento, obra estratégica que, con una inversión de 447 millones 634 mil 525 pesos, consolida a Tlaxcala como referente nacional en infraestructura deportiva y fortalece las condiciones de preparación para niñas, niños, jóvenes y atletas de la entidad.

En su mensaje, Cuéllar Cisneros afirmó que la histórica cosecha de 61 medallas obtenida por Tlaxcala en la Olimpiada Nacional CONADE 2026 confirma que la inversión realizada en infraestructura, equipamiento y desarrollo deportivo ya está dando resultados.

“Cuando empezamos este gran sueño pensaba siempre en que nuestras y nuestros deportistas tuvieran espacios dignos que los hicieran sentir orgullosos de Tlaxcala. Hoy estas instalaciones y los resultados que ustedes han alcanzado demuestran que valió la pena apostar por el deporte”, expresó Lorena Cuéllar Cisneros.

Cuéllar Cisneros recordó que antes de su gobierno se destinaban apenas 12 millones de pesos anuales al deporte, mientras que en la presente administración la inversión acumulada asciende a mil 400 millones de pesos, recursos que, dijo, han permitido construir infraestructura de primer nivel, fortalecer la preparación de las y los atletas y generar mejores condiciones para su desarrollo.

“Muchos me cuestionaban por qué invertíamos tanto en deporte. Hoy las 61 medallas son la mejor respuesta. Cada una representa el esfuerzo de nuestras y nuestros atletas y confirma que invertir en el talento de la juventud siempre genera grandes resultados”, sostuvo Lorena Cuéllar Cisneros.

Lorena Cuéllar reconoció el trabajo realizado por el Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET), así como por entrenadores, psicólogos, fisioterapeutas y todo el equipo multidisciplinario que acompaña la preparación de las y los deportistas.

Asimismo, destacó que el impulso al deporte también ha fortalecido el desarrollo económico del estado, al señalar que Tlaxcala ha sido sede de 12 eventos deportivos de carácter mundial, lo que ha incrementado la actividad turística, generado derrama económica y fomentado una mayor participación de la población en la práctica deportiva.

La gobernadora reiteró que su administración mantendrá el respaldo al deporte y llamó a las y los atletas a seguir preparándose con disciplina y confianza.

“Llevar a Tlaxcala en el corazón significa representar con orgullo a esta tierra que tanto nos ha dado. Nunca dejen de creer en ustedes mismos; siempre tendrán en mí a una gobernadora aliada del deporte”, enfatizó.

Como parte de la inauguración de la tercera etapa de la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento se reconoció y entregaron estímulos a las y los atletas tlaxcaltecas que lograron una participación histórica en la Olimpiada Nacional CONADE 2026, al obtener 18 medallas de oro, 16 de plata y 27 de bronce, la cifra más alta alcanzada por Tlaxcala en esta competencia.

La titular del Ejecutivo estatal encabezó la entrega de estímulos económicos a 58 deportistas medallistas y 44 entrenadores, en reconocimiento a su esfuerzo, disciplina y constancia.

En su intervención, el director del Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET), Daniel Moncayo Cervantes, destacó que la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento se consolida como una de las mejores instalaciones deportivas del país y de Latinoamérica, al ofrecer espacios modernos para la formación, preparación y desarrollo de atletas tlaxcaltecas.

Moncayo Cervantes afirmó que estos resultados son producto de un trabajo planeado, con método, ciencia y orden, así como de la confianza depositada en las y los entrenadores y deportistas.

En ese sentido, agradeció a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros por respaldar y construir un proyecto deportivo que hoy muestra resultados concretos.

Por su parte, el secretario de Infraestructura, Eduardo Rubén Hernández Tapia, informó que esta obra emblemática forma parte del proyecto de 11 ciudades temáticas impulsado por la gobernadora, con las que se busca detonar el desarrollo regional de la entidad en beneficio de la población.

En representación de los padres de familia, Tláloc Francisco González, reconoció el respaldo del Gobierno del Estado al deporte tlaxcalteca y destacó que, gracias a la visión de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, las y los atletas ya no enfrentan solos el camino de la competencia, pues hoy cuentan con becas, estímulos, materiales y mejores condiciones para representar con orgullo a Tlaxcala y a México.

Señaló que las familias conocen de cerca los sacrificios económicos y personales que implica acompañar a sus hijas e hijos en la búsqueda de sus sueños, por lo que afirmó que “esta administración estatal deja una huella imborrable en los corazones de las familias deportistas, al demostrar que el deporte no es un gasto, sino una inversión en el futuro de Tlaxcala”.

Al evento asistieron el diputado local, Emilio de la Peña Aponte; el presidente municipal de Apizaco, Javier Rivera Bonilla, así como familias de los deportistas e integrantes de la comunidad deportiva del estado.

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FGR