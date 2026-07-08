NL reduce a 28 años edad para ser gobernador

ASPECTO DE LA SESIÓN de ayer en el Congreso del estado, en la que se guardó un minuto de silencio por el asesinato de tres policías de la Fuerza Civil. El lunes antepasado, los legisladores aprobaron el cambio a la normatividad para los perfiles que contiendan en elecciones.

El gobierno de Nuevo León publicó en el Periódico Oficial del Estado la reforma constitucional que aprobó el Congreso local para reducir la edad mínima de quien ocupe algunos cargos públicos, entre ellos el de gobernador.

La reforma, aprobada el pasado 29 de junio por el Congreso local, señala que, en el caso del próximo gobernador o gobernadora, podrá tener mínimo 28 años para asumir el cargo, mientras que diputados y regidores podrán aspirar a partir de los 18 años.

El Tip: OTRO REQUISITO para ocupar la gubernatura es ser nativo o tener una residencia en el estado no menor a cinco años inmediatos anteriores al día de la jornada electoral.

En el proceso electoral de 2027 ya aplicarán las reformas constitucionales que permitirán que cualquier joven de 28 años pueda asumir la gubernatura y que los alcaldes, regidores o diputados puedan tener 18 años cumplidos al día de la elección.

Con las modificaciones, la reducción de la edad para ser gobernador del estado pasa de 30 a 28 años y, según los diputados de Nuevo León, “dicha modificación es razonable y proporcional”.

Los legisladores aseguraron que, si bien algunas de las iniciativas originales proponían reducir la edad a 25 años, en consonancia con la establecida para ser senador de la República y secretario de despacho establecida en la Constitución federal, consideraron que la edad de 28 años representa un equilibrio adecuado entre la necesidad de abrir espacios a la participación juvenil y la exigencia de una mayor experiencia y madurez para el ejercicio de la más alta magistratura ejecutiva del Estado.

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Esta decisión, que fue avalada por unanimidad en la Comisión de Puntos Constitucionales y aprobada en primera vuelta por el pleno cameral, reconoce que la gubernatura del estado implica responsabilidades de especial trascendencia que requieren no sólo capacidad y vocación de servicio, sino también un cierto grado de experiencia y madurez.

La edad de 28 años, “sin ser excesiva, permite que personas jóvenes con trayectoria y preparación puedan aspirar a dicho cargo, al tiempo que garantiza que cuenten con un nivel de madurez acorde con las exigencias del puesto”, aseguraron los congresistas.

Señalaron que las generaciones jóvenes suelen estar en contacto cercano con problemáticas emergentes, como la crisis climática, el avance tecnológico y la defensa de derechos humanos contemporáneos, por lo que los legisladores jóvenes pueden ofrecer una perspectiva innovadora y fresca en estos temas, proponiendo soluciones acordes con las necesidades y exigencias del mundo actual.

Además, al ser representantes de una generación más familiarizada con los problemas que afectan a la juventud, pueden conectar mejor con sus electores y abordar temas relevantes para ellos.

También refirieron que la reforma propuesta elimina la discriminación, al equiparar la edad para votar con la edad para ser votado en los cargos de diputado local e integrante de los ayuntamientos, con lo cual se reconoce que quien tiene la capacidad para elegir a sus representantes también la tiene para ser elegido.