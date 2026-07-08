Juega en Chiapas la delincuencia: se duplican asesinatos en Mundial

EN 27 DÍAS de torneo mundialista han desaparecido 17 personas en Chiapas, cinco de ellas en San Cristóbal de las Casas, según el registro nacional que documenta estos casos, a pesar del ambiente festivo y de la vigilancia policial.

A pesar de que en el país cayeron 20.4 por ciento los homicidios en el mes del Mundial, este fenómeno no se replicó en algunas entidades, pero el caso más extremo es el de Chiapas, donde se duplicaron los asesinatos durante junio, que ha sido el mes más violento del año en el estado.

En los treinta días del sexto mes del año, las autoridades de seguridad documentaron 36 crímenes dolosos en el estado, mientras que en mayo hubo 17 víctimas, lo que representa un escalamiento de 112 por ciento.

13 EN LOS ÚLTIMOS años, las regiones de La Sierra, La Frontera, Los Llanos y Los Altos han sido azotadas por enfrentamientos delincuenciales y desplazamientos forzados.

Uno de los asesinatos reportados en junio fue el cometido contra José Eduardo, de 34 años e hijo del exalcalde de Huixtla Gilberto Hernández.

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José Eduardo fue ejecutado con disparos de arma de fuego la madrugada del 24 de junio sobre la carretera costera, dentro del municipio de Tuzantán.

Medios locales refirieron que ciudadanos que circulaban sobre el tramo Tapachula-Huixtla, a la altura del ejido Islamapa, reportaron una camioneta Toyota Hilux gris detenida a un costado de la vía, con una persona sin vida en su interior. El cuerpo presuntamente tenía tres impactos de bala en distintas partes del cuerpo.

EL AZOTE DE LA INSEGURIDAD ı Foto: Especial

MATAN A GUARDIA. También el pasado 21 de junio, en medio de la celebración con motivo del Día del Padre, dos hombres de 54 y 68 años fueron asesinados en el municipio de Mapastepec, en la región Istmo-Costa.

De acuerdo con informes regionales, dos personas armadas ingresaron en una motocicleta a un inmueble ubicado en el rancho San Luis, del poblado La Alianza, y arrebataron las pertenencias de quienes estaban en una reunión; sin embargo, antes de huir dispararon en contra de las víctimas, quienes perdieron la vida en el lugar.

La escalada de violencia parece no disminuir en Chiapas, ya que en seis días de julio fueron reportados al menos nueve homicidios, ocho de manera oficial.

13 por ciento de casos se concentra en cuatro municipios

El más reciente se dio cuando un elemento de la Guardia Nacional que estaba de vacaciones fue asesinado y un civil resultó herido durante una agresión armada en el municipio de Huixtla.

El ataque ocurrió durante la noche del lunes en la colonia Arenal, a donde hombres armados llegaron y abrieron fuego contra el agente militar y otras personas.

La víctima fue identificada por familiares como Gerson Benjamín “A.V.”, de 22 años, elemento de la Guardia Nacional adscrito al estado de Durango y que estaba de visita en Chiapas.

Paramédicos de Protección Civil auxiliaron al agente y lo trasladaron al hospital de Huixtla, pero debido a la gravedad provocada por tres impactos de bala, falleció antes de llegar al nosocomio.

Otro hombre, identificado como Daniel “B.B.”, de 36 años, resultó herido y también fue llevado a un hospital local por sus propios familiares.

OTROS TAMBIÉN. Pero no solamente en Chiapas aumentaron los homicidios dolosos, ya que en Tabasco y en Colima la violencia tampoco cesó y, por el contrario, ganó terreno.

De acuerdo con los reportes diarios del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Tabasco se registró un aumento de 14.8 por ciento en los crímenes entre mayo y junio, ya que pasaron de 54 a 62. Al igual que en Chiapas, junio ha sido el mes más violento en 2026.

Entretanto, en Colima los asesinatos pasaron de 41 a 47, lo que representa un repunte de 14.6 por ciento en relación con mayo; sin embargo, febrero se mantiene como el mes más violento en la entidad, al reportar 56 víctimas.

SEDES, EN PAZ RELATIVA. En contraste, durante el Mundial de Futbol los homicidios dolosos tuvieron una disminución de 35.6 y 14.7 por ciento respectivamente en los estados de Jalisco y Nuevo León, que fueron sedes de la fiesta deportiva.

En el caso de Jalisco, junio es hasta el momento el mes con menos casos en el año, al registrar 47, cifra que representa 35.6 por ciento menos que el mes pasado, cuando se registraron 73 ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Para el caso de Nuevo León, junio fue también el periodo con menos asesinatos del año, al reportar 29, que representan 14 por ciento menos que en mayo, cuando se registraron 34.

En lo que va del mes de julio, en el caso de Jalisco se tiene el reporte de 11 asesinatos, mientras que Nuevo León registra ocho casos.

BLINDAJE. De acuerdo con las autoridades, el despliegue operativo de seguridad que se realizó en Jalisco con motivo del Mundial fue de 17 mil 181 elementos, de los cuales 15 mil pertenecen a la Secretaría de Seguridad del estado, a la Policía Metropolitana, a municipios y a la Guardia Nacional, además de 500 elementos de la Policía Vial y mil 681 oficiales de Protección Civil y Bomberos.

En Nuevo León, el estado puso en marcha el Operativo Presencia Total, que incluso se adelantó al Mundial.

En ambos casos, los operativos formaron parte del Plan Kukulcán del Gobierno federal, que coordinó acciones entre autoridades federales, estatales, la FIFA, Estados Unidos y Canadá, con el fin de proteger las sedes mexicanas del torneo.