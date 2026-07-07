Instalan puesto de comando en Baja California Sur para enfrentar lluvias y ciclones tropicales

Autoridades federales y del gobierno de Baja California Sur instalaron este martes el undécimo Puesto de Comando para coordinar acciones de prevención y atención durante la temporada de lluvias y ciclones tropicales.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que este esquema forma parte de una red de 17 centros previstos en estados costeros, con una etapa posterior hacia entidades del interior del país.

En la sesión participaron Laura Velázquez Alzúa, titular de la CNPC, y el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, además de representantes de la Defensa, Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Salud, Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Comisión Federal de Electricidad (CFE).

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CNPC y Gobierno de BCS instalan el undécimo Puesto de Comando para fortalecer la prevención y atención ante lluvias y ciclones tropicales



✔️Se exhortó a las autoridades municipales a monitorear ríos y presas junto con Conagua, así como a trabajar en territorio… pic.twitter.com/jy9dQmqAue — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) July 8, 2026

Durante el encuentro, Velázquez Alzúa pidió a las autoridades municipales mantener vigilancia permanente sobre ríos, arroyos, lagunas y presas, en coordinación con Conagua y CFE, para identificar aumentos de nivel que puedan representar riesgo para la población.

“Cuando rebasa el umbral, es la hora de avisar para que evacuemos a la población preventivamente”, señaló la coordinadora nacional al explicar la importancia de medir cada cuerpo de agua desde los ayuntamientos.

Por parte del gobierno federal, la funcionaria presentó el documento Análisis y Evaluación de Riesgos Hidrometeorológicos del Estado de Baja California Sur, con información sobre zonas vulnerables ante fenómenos asociados a precipitaciones intensas y ciclones.

Castro Cosío afirmó que su administración colaborará con el Puesto de Comando ante cualquier contingencia climática y reconoció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum a la entidad. También destacó el papel del Sistema DIF Estatal, las secretarías locales y la población que participa en tareas comunitarias durante emergencias.

Baja California Sur fortalece su preparación ante lluvias y ciclones tropicales



Ante la actual temporada de lluvias y ciclones tropicales, en #BajaCaliforniaSur se reforzó la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales para fortalecer las acciones de… pic.twitter.com/JK0Gyu2ZBn — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) July 7, 2026

A nivel operativo, las autoridades estatales entregaron los protocolos del Programa Especial para la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales, instrumento que regirá la atención en los cinco municipios de Baja California Sur. La CNPC reportó además que todos los Consejos Municipales de Protección Civil ya quedaron instalados.

Baja California Sur cuenta con alta exposición a fenómenos hidrometeorológicos por su ubicación costera, por lo que el puesto recién activado concentrará la coordinación entre dependencias federales, gobierno estatal y ayuntamientos para alertas, refugios temporales, evacuaciones preventivas y respuesta ante daños.

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MSL