Sinaloa se prepara para temporada de lluvias: instalan mando interinstitucional

Autoridades federales y locales instalaron en Sinaloa un Puesto de Comando Interinstitucional para coordinar acciones preventivas durante la temporada de lluvias y ciclones tropicales de 2026.

El nuevo mando fue instalado tras una reunión encabezada en Culiacán por Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), y la gobernadora interina del estado, Yeraldine Bonilla Valverde.

Durante la sesión del Consejo Estatal de Protección Civil, la CNPC informó que 19 de los 20 municipios del estado tienen riesgo medio a muy alto por ciclones tropicales, de acuerdo con el Atlas Nacional de Riesgos. El único municipio fuera de ese rango es Choix.

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Instalan puesto de comando interinstitucional en #Sinaloa por la temporada de lluvias y ciclones tropicales. https://t.co/npN3lkfk4A pic.twitter.com/sVzps0iPuh — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) June 24, 2026

El diagnóstico presentado por Velázquez Alzúa también identifica 17 municipios con peligro de inundación, además de 17 puntos críticos ligados a 14 cuerpos de agua. Entre las zonas señaladas figura el río Jabalines, en Mazatlán, así como drenajes y arroyos en Culiacán y El Fuerte.

La funcionaria federal expuso que el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) advierte susceptibilidad muy alta a la inestabilidad de laderas en la Sierra Norte, con impacto directo en El Fuerte y Choix. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) también coloca a 14 municipios en áreas con peligro por ráfagas intensas.

Bonilla Valverde llamó a la población a atender avisos oficiales y recomendaciones de protección civil.

“Hemos aprendido que la prevención, la organización y la coordinación son nuestras mejores herramientas para proteger a la población, el mejor ejemplo de ello es esta reunión donde gobiernos, instituciones y sociedad sumamos esfuerzos con un objetivo común: estar preparados para actuar de manera oportuna y eficaz cuando las circunstancias así lo exijan”.

Asimismo, la mandataria estatal afirmó que las emergencias previas dejaron aprendizajes institucionales. “Nos han dejado importantes enseñanzas, hoy contamos con mejores mecanismos de prevención, mayor capacidad de coordinación y una ciudadanía más informada y participativa”.

Representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Infraestructura Comunicaciones y Transportes, Educación Pública, Salud, Comisión Nacional del Agua y CFE participaron en el encuentro, junto con autoridades estatales y presidentes municipales de las 20 demarcaciones de Sinaloa.

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MSL