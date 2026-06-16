Activan operativo permanente en Veracruz ante amenaza de lluvias y ciclones tropicales

Autoridades federales, estatales y municipales instalaron en Veracruz el Puesto de Comando y el Consejo Estatal de Protección Civil para la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026, con operación permanente ante posibles afectaciones en la entidad.

La coordinadora nacional de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Laura Velázquez Alzúa, encabezó la sesión junto con la gobernadora Rocío Nahle García. El encuentro tuvo como eje la revisión de medidas preventivas, respuesta inmediata y apoyo a comunidades en riesgo.

Nahle señaló que Veracruz enfrenta desafíos por su ubicación geográfica y su red hidrológica. “La contingencia pasada nos dio una dimensión de lo que somos y nos estamos preparando ante la Temporada de Lluvias. La prioridad es la seguridad y salud de las y los veracruzanos”, sostuvo.

Instalan Puesto de Comando en #Veracruz por la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026. https://t.co/P3R5BnxKe8 pic.twitter.com/fKKOKXp7xh — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) June 16, 2026

Como parte del plan estatal, las autoridades revisaron niveles de presas, ríos, zonas con antecedentes de inundación y áreas con posibilidad de deslizamientos de ladera. También reportaron labores de limpieza en cauces, rehabilitación hidráulica, nuevos sistemas de medición y coordinación permanente.

Las reservas estratégicas ya se encuentran en distintos municipios para atender emergencias de forma inmediata. Esa capacidad local se suma al apoyo nacional del Gobierno de México, disponible para cualquier punto en caso de contingencia.

Hasta ahora, Veracruz cuenta con 47 programas de protección civil y 100 planes operativos municipales, derivados de capacitaciones a ayuntamientos sobre riesgos, capacidades de respuesta y mecanismos de ayuda institucional.

En #Veracruz, la titular de la #CNPC de la @SSPCMexico, @laualzua y la gobernadora @rocionahle, encabezaron la sesión del Consejo Estatal de Protección Civil y la instalación del Puesto de Comando para fortalecer las acciones preventivas ante la temporada de lluvias y ciclones… pic.twitter.com/V1pB1ZHunm — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) June 16, 2026

Velázquez Alzúa informó que el sistema de alertamiento por teléfono celular avanza con datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para que autoridades y familias reciban avisos tempranos.

Las autoridades pidieron que los 212 municipios veracruzanos instalen de inmediato sus Consejos Municipales de Protección Civil, así como alistar refugios temporales y verificar que cuenten con condiciones básicas para recibir a personas afectadas.

También hubo un llamado urgente a presidentes municipales para limpiar y desazolvar cunetas, alcantarillas, canales y orillas de cuerpos de agua, con el fin de disminuir riesgos de encharcamientos e inundaciones durante las precipitaciones.

Durante la sesión participaron representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Marina), Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Secretaría de Educación Pública (SEP), Conagua, Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como autoridades estatales y municipales.

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MSL