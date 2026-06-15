Inician operativos por posible ciclón en cuatro estados

Personal del Sistema Estatal de Protección Civil atiende las afectaciones registradas por las lluvias en Veracruz, ayer.

LA COORDINACIÓN Nacional de Protección Civil (CNPC) mantiene vigilancia sobre una zona de baja presión con potencial ciclónico en el Golfo de México, ante el pronóstico de precipitaciones intensas en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que el sistema ingrese por Tamaulipas y avance hacia el noreste del país, antes de dispersarse durante la tarde. La autoridad meteorológica anticipó lluvias de fuertes a muy fuertes en regiones del noreste, oriente y centro del territorio.

De manera simultánea, una circulación ciclónica, una vaguada en niveles medios, un sistema frontal y la onda tropical número siete causarán chubascos y precipitaciones fuertes en gran parte de México. El pronóstico incluye afectaciones puntuales en Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato.

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El Tip: El SMN alertó rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, que podrían ocasionar daños a la infraestructura urbana.

Ante el riesgo por acumulación de agua, la CNPC, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), coordina acciones con autoridades estatales para reforzar protocolos de respuesta. Entre las medidas destacan recorridos en puntos críticos y comunicación directa con las comunidades cercanas a laderas, ríos, arroyos, lagunas y presas de las entidades en riesgo.

Como parte de la preparación, las autoridades revisan inmuebles que podrían operar como refugios temporales, con el fin de verificar condiciones sanitarias y servicios básicos. La vigilancia de cuerpos hídricos cuenta con la participación de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

18 estados registraron ayer lluvias de fuertes a intensas

Como medida de prevención, la CNPC pidió a la población atender avisos oficiales y seguir instrucciones locales, entre las que se incluyen “no cruzar ríos, arroyos, vados o zonas inundadas”, resguardar documentos importantes en bolsas de plástico, identificar rutas de evacuación hacia lugares altos y seguros, ubicar refugios temporales y asegurar objetos que puedan caer por viento o arrastre de agua.