Protección Civil alista estrategia nacional ante Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2026

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) anunció la realización de la Reunión Nacional por la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2026, un encuentro que concentrará a autoridades de los tres órdenes de gobierno para reforzar la capacidad de respuesta ante emergencias. El evento se llevará a cabo del 22 al 24 de abril en Boca del Río, Veracruz, con la participación de integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Autoridades federales informaron que el objetivo central de esta reunión consiste en “salvaguardar la integridad de la población y robustecer la capacidad de respuesta en todo el país”, a partir de la actualización de protocolos y la coordinación operativa entre instituciones. Este encuentro funcionará como eje de planeación para enfrentar la temporada de fenómenos hidrometeorológicos.

Durante las jornadas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dará a conocer el pronóstico oficial de ciclones y lluvias previsto para este año en el océano Pacífico y el Golfo de México. Ese diagnóstico técnico permitirá a las autoridades ajustar sus planes de contingencia y definir estrategias preventivas dirigidas a la población.

Especialistas y equipos operativos de las 32 entidades federativas participarán en una agenda de capacitación que busca elevar el nivel técnico de los cuerpos de respuesta. La CNPC detalló que estas actividades forman parte de una estrategia permanente para asegurar intervenciones más precisas y oportunas ante cualquier contingencia.

Se ajustarán planes de contingencia y prevención para todo el país ı Foto: Cuartoscuro

Los contenidos más destacados incluyen cursos sobre el Sistema de Comando de Incidentes, esquemas de enlace institucional y la metodología de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades. A ello se suman ejercicios prácticos en simulacros, atención a ciclones tropicales, instalación de refugios temporales para personas y animales, así como el diseño de planes locales de reducción de riesgos.

El programa también incorpora herramientas tecnológicas y enfoques sociales. Los participantes trabajarán con drones para el análisis de inundaciones, además de fortalecer la elaboración de programas internos de protección civil y la gestión incluyente del riesgo, con atención a personas con discapacidad.

La capacitación incluirá temas de continuidad de operaciones y atención a emergencias por fenómenos naturales, con lo que las autoridades buscan consolidar equipos mejor preparados. Con este esquema, el sistema nacional pretende responder con mayor eficiencia ante los retos que planteará la temporada de lluvias y ciclones de este año.

🗞️ #ComunicadoCNPC:



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LMCT