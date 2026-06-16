CNPC activa alerta preventiva por lluvias intensas ligadas al posible primer ciclón del Golfo

Protección Civil se prepara ante posible formación del primer ciclón tropical del Golfo de México

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió una alerta preventiva ante las lluvias intensas previstas para la noche de este martes y la madrugada del miércoles, asociadas al sistema tropical Uno, ubicado sobre el noroeste del Golfo de México y con potencial de convertirse en el primer ciclón tropical de la zona durante la temporada.

Nuevo León y Tamaulipas concentran el mayor riesgo por acumulados puntuales intensos, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). San Luis Potosí, Puebla y Veracruz tendrán condiciones muy fuertes, mientras Coahuila, Zacatecas y Aguascalientes registrarán caída de agua en nivel fuerte.

Otros fenómenos también ampliarán la zona de afectación. Canales de baja presión y la onda tropical número siete provocarán precipitaciones intensas en Chiapas, muy fuertes en Sinaloa y Durango, además de registros fuertes en Sonora, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Guerrero, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Oaxaca.

🗞️ #ComunicadoCNPC:



𝐂𝐍𝐏𝐂 𝐞𝐦𝐢𝐭𝐞 𝐚𝐥𝐞𝐫𝐭𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐩𝐫𝐨𝐧𝐨́𝐬𝐭𝐢𝐜𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐥𝐮𝐯𝐢𝐚𝐬 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐧𝐬𝐚𝐬 𝐝𝐞𝐫𝐢𝐯𝐚𝐝𝐚𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐨𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐜𝐢𝐜𝐥𝐨́𝐧 𝐔𝐧𝐨.



🔗 https://t.co/A9iG0yS1zG pic.twitter.com/ujOkAigJb6 — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) June 17, 2026

Este miércoles, el pronóstico mantiene lluvias, chubascos y descargas eléctricas en el norte, centro y oriente del territorio nacional. El SMN prevé posibles granizadas y rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora en Chihuahua y Coahuila, mientras una nueva onda tropical reforzará la actividad pluvial en el sureste, con atención especial en Chiapas.

Con ese escenario, la CNPC advirtió que las condiciones pueden causar encharcamientos, bancos de niebla, reducción de visibilidad y caída de objetos por viento. La dependencia recomendó que si es indispensable salir de casa se deben anticipar traslados, manejar a menor velocidad, encender luces, usar cinturón de seguridad y conservar distancia entre vehículos.

Dentro de casa, la autoridad federal llamó a limpiar coladeras, desagües y azoteas para evitar acumulación de agua. En zonas con antecedentes de inundación, pidió ubicar rutas seguras hacia refugios temporales de cada comunidad y atender avisos locales.

Protección Civil también solicitó no cruzar calles inundadas, corrientes, ríos ni arroyos, ya sea a pie o en automóvil. Además, recomendó mantenerse lejos de árboles, cableado eléctrico y anuncios publicitarios, así como consultar solo canales oficiales y seguir las instrucciones de autoridades estatales o municipales.

También te pueden interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL