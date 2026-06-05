Alistan Plan Marina por temporada de ciclones en Ciudad del Carmen

Autoridades de los tres órdenes de gobierno acordaron reforzar acciones preventivas en Ciudad del Carmen, Campeche, ante el inicio de la Temporada de Ciclones Tropicales y Lluvias 2026.

El Sector Naval de Ciudad del Carmen, perteneciente a la Secretaría de Marina (Semar), participó en la primera Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Protección Civil del Municipio de Carmen, donde instituciones civiles, militares y de auxilio revisaron escenarios de riesgo por fenómenos hidrometeorológicos.

Durante la sesión, las dependencias analizaron posibles afectaciones por lluvias intensas y ciclones tropicales, además de líneas de trabajo para mejorar la preparación institucional ante emergencias.

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Esta tarde, la alcaldesa @YolandaOsunaH presidió la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Protección Civil 2026, a fin de presentar el Plan de Prevención y Respuestas de la Temporada de Ciclones Tropicales 2026 y definir acciones tanto preventivas como de atención a… pic.twitter.com/7ktTnL6roV — Ayuntamiento de Centro (@CentroInforma) June 6, 2026

Para atender contingencias, el consejo definió acciones relacionadas con la activación del “Plan Marina”, la ubicación de zonas vulnerables, la difusión de medidas preventivas, la habilitación de refugios temporales y el uso de recursos humanos y materiales.

La reunión contó con representantes de Protección Civil, Bomberos Tácticos, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (SDIF), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), Cruz Roja Mexicana y Grupo SEPROEM.

Como parte de los acuerdos, las instituciones destacaron la coordinación entre autoridades, la comunicación permanente y la participación ciudadana como ejes para reducir riesgos durante la temporada.

Semar informó que mantendrá vigilancia y disponibilidad operativa en coordinación con autoridades federales, estatales, municipales y organismos de apoyo, con el objetivo de actuar ante cualquier emergencia que afecte a la población.

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MSL