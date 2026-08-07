Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez supervisan obras y programas sociales en Edomex

Claudia Sheinbaum Pardo y Delfina Gómez Álvarez supervisan obras estratégicas y programas sociales durante su gira de trabajo por el Estado de México.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, este día tiene programada una gira de trabajo por el Estado de México junto con la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, donde encabezará una agenda de actividades para impulsar obras y apoyos en beneficio de las familias mexiquenses.

Cuautitlán Izcalli, Naucalpan y Ecatepec reciben la visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum en su gira número 24 por la entidad en 2026. ı Foto: Gobierno Edomex

Inicia con la supervisión del Proyecto Integral Lago de Guadalupe, en Cuautitlán Izcalli; continuará con la entrega de Pensión Mujeres Bienestar, en Naucalpan, y concluirá con la jornada “Gobernando desde el Territorio”, en Ecatepec, acciones que reflejan la coordinación entre los gobiernos de México y del Estado de México para atender infraestructura estratégica, fortalecer los programas sociales y mantener un Gobierno cercano a la población.

Delfina Gómez Álvarez acompaña a la Presidenta de México durante la jornada “Gobernando desde el Territorio” en el municipio de Ecatepec. ı Foto: Gobierno Edomex

La Presidenta Claudia Sheinbaum suma 24 visitas al Estado de México en lo que va de 2026, una muestra del respaldo permanente del Gobierno de México a la entidad y que refrenda el compromiso de dar seguimiento a proyectos prioritarios que contribuyen a la transformación de la entidad.

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