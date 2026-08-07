Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez supervisan obras y programas sociales en Edomex

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, este día tiene programada una gira de trabajo por el Estado de México junto con la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, donde encabezará una agenda de actividades para impulsar obras y apoyos en beneficio de las familias mexiquenses.
Inicia con la supervisión del Proyecto Integral Lago de Guadalupe, en Cuautitlán Izcalli; continuará con la entrega de Pensión Mujeres Bienestar, en Naucalpan, y concluirá con la jornada “Gobernando desde el Territorio”, en Ecatepec, acciones que reflejan la coordinación entre los gobiernos de México y del Estado de México para atender infraestructura estratégica, fortalecer los programas sociales y mantener un Gobierno cercano a la población.
La Presidenta Claudia Sheinbaum suma 24 visitas al Estado de México en lo que va de 2026, una muestra del respaldo permanente del Gobierno de México a la entidad y que refrenda el compromiso de dar seguimiento a proyectos prioritarios que contribuyen a la transformación de la entidad.
am