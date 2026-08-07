Indagan a 4 por el feminicidio de Valeria Márquez

AL MENOS tres o cuatro personas habrían participado en el feminicidio de la creadora de contenido Valeria Márquez, sucedido en mayo de 2025 mientras realizaba una transmisión en vivo desde su estética en Zapopan, Jalisco, por lo cual pesa una investigación en su contra.

“Podríamos estar hablando de dos o tres personas más, además de Iván ‘N’”, refirió el fiscal general del estado, Salvador González de los Santos, en conferencia de prensa.

Sobre Vivian “N” y Erika “N”, quienes eran presuntamente amigas de la víctima, el fiscal señaló que se mantienen en calidad de “testigos”, pero apuntó que tampoco se ha descartado su posible participación en el crimen.

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“No podemos descartar nada. En este momento, ellas están como testigos dentro de la carpeta. Si (más adelante) la investigación —porque ésta sigue abierta— nos arroja algún dato, alguna información o algún dato de prueba que las implique, desde luego que tendrá que variar su situación jurídica”, manifestó González de los Santos.

Al referirse a Iván “N”, único detenido que hay hasta el momento por este caso, el fiscal explicó que su participación habría estado relacionada con uno de los vehículos que estuvieron involucrados en el ataque, en el cual participaron una motocicleta y un auto tipo sedán blanco que le iba custodiando.

Luego de que fuerzas federales detuvieran a Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias El R1, y se revelara que el hijo de éste le pidió a su padre asesinar a Valeria Márquez, además de que dos días después la fiscalía de Jalisco detuviera a Iván “N”, coautor material del feminicidio, el fiscal general negó que exista presión del Gobierno federal por el caso de la influencer.

“Esta carpeta está conformada por cerca de nueve tomos de más de 350 hojas. Que se haya conformado este expediente, de esta naturaleza, desde luego que no se realizó en tres días. Todo esto lleva tiempo”, declaró el funcionario.