Estallido de gas LP en Morelos deja 21 heridos y daños en 32 casas y 4 autos

Una explosión derivada de una fuga de gas LP durante el abastecimiento de un domicilio por parte de una pipa, en la colonia Las Granjas del municipio de Cuernavaca, Morelos, dejó 21 personas lesionadas, así como 32 viviendas afectadas —nueve con daños mayores—, cuatro vehículos calcinados y 11 personas desalojadas.

A través de un video, la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos (CEPCM) informó que, “derivado de una fuga de gas, se generó una deflagración” y, aunque primeramente se había mencionado la explosión de una pipa de gas, “afortunadamente ésta no explotó”.

LA PIPA, de 3.5 toneladas, quedó calcinada. ı Foto: Especial

El coordinador estatal de Protección Civil de Morelos, Ubaldo González Carretes, mencionó que “afortunadamente no hay pérdida de vidas humanas que lamentar”.

Sin embargo, añadió que las 21 personas lesionadas fueron trasladadas para recibir atención médica, de las cuales 15 fueron llevadas por unidades de emergencia, ya que tienen quemaduras de primer, segundo y tercer grados.

El Dato: HUBO IMPACTO en infraestructura urbana, incluyendo siete postes, cableado eléctrico y árboles, como parte del efecto de la onda expansiva de la detonación.

UN INFIERNO. Explicó que, tras recibir el reporte, personal de la CEPCM se desplegó en el lugar, cercano a Jiutepec, para implementar los protocolos de actuación, coordinar las labores de auxilio y realizar la evaluación de riesgos. Asimismo, se instaló el Sistema de Comando de Incidentes para fortalecer el trabajo operativo conjunto y la toma de decisiones, durante la atención de la emergencia.

Como resultado del incidente, se registraron afectaciones en 32 viviendas, de las cuales nueve resultaron con daños mayores y tres con daños estructurales, así como cuatro vehículos calcinados.

INTERVENCIÓN de cuerpos de seguridad. ı Foto: Especial

De manera preventiva, fueron evacuadas 50 personas de familias que habitan los inmuebles cercanos, ante el riesgo de que el fuego que sobrevino a la explosión pudiera expandirse.

200 metros alcanzó la onda expansiva en la colonia Las Granjas

Subrayó que en la atención de la emergencia participaron elementos del Ejército mexicano, la Guardia Nacional, Cruz Roja, Protección Civil Estatal, Servicios Hospitalarios y el apoyo de bomberos de algunos municipios aledaños.

“En este momento seguimos haciendo una evaluación de daños y un análisis de necesidades, a fin de poder completar la emergencia. Quiero informar que en este momento está todo controlado y cualquier situación estaremos informando”, dijo en su momento.

El Tip: EL AYUNTAMIENTO de Cuernavaca habilitó un albergue en las instalaciones de la Ayudantía Municipal de Chipitlán, para proporcionar alojamiento temporal.

LOS HERIDOS. Al atender la contingencia, la gobernadora Margarita González Saravia informó que ordenó a las autoridades de salud del estado brindar toda la atención médica a las personas afectadas.

“He instruido al secretario de Salud de Morelos, Mario Ocampo Ocampo, brindar toda la atención médica necesaria a las personas afectadas por la explosión registrada en Cuernavaca. Seguimos en coordinación con las instituciones de emergencia para salvaguardar la integridad de la población”, dijo en un mensaje en sus redes sociales.

El secretario Ocampo Ocampo dio a conocer que cinco personas se encontraban internadas en el Hospital General de Cuernavaca “José Parres”, además de otras dos en el Hospital General de Jiutepec, ambos adscritos al IMSS-Bienestar, que atiende el esquema de salud universal.

En el IMSS ordinario había siete pacientes hospitalizados y en la Cruz Roja uno más, para un total de 15 personas que ayer recibían asistencia médica.

Agregó que la persona afectada más pequeña fue un menor de tres años y el de mayor edad es de 83 años.

“Estamos dando puntual seguimiento. Quiero agradecer a estas instituciones por su pronta actuación; activaron los protocolos de manera inmediata, por instrucciones de nuestra gobernadora. Estamos al pendiente y seguimos vigilando en qué situación se encuentran”, dijo.

Aunque el secretario de Salud no lo confirmó, el municipio de Cuernavaca mencionó que, dentro de las personas heridas, hay pacientes con quemaduras de primer, segundo y tercer grados.

CASA POR CASA. De igual forma, la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Morelos (SDS) desplegó unidades móviles para brindar atención veterinaria a los animales de compañía que hubiesen resultado heridos o afectados por la explosión, aunque no había reportes de esa naturaleza hasta el cierre de esta edición.

La dependencia estatal invitó a la ciudadanía a reportar cualquier caso que requiera apoyo veterinario, a través de mensaje directo en las redes sociales oficiales de la SDS, con el objetivo de localizar y atender de manera oportuna a los animales que lo necesiten.

El ayuntamiento de Cuernavaca informó que, a través de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (Seprac), activó de manera inmediata los protocolos de emergencia para atender la crisis.

De manera paralela, brigadas de emergencia realizaron recorridos casa por casa para descartar personas y animales de compañía lesionados en el interior de las viviendas y verificar posibles afectaciones ocasionadas por la onda expansiva.