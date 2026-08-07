Vuelve la regidora que sobrevivió a un ataque

MARÍA DE JESÚS Quijada Maldonado regresó a sus funciones, al participar en la última sesión ordinaria del cabildo de Tecate, Baja California, tras sobrevivir a un ataque armado en el que falleció su esposo y su hija resultó herida.

Tras la agresión, cometida hace tres semanas, la regidora resultó gravemente herida de bala en diferentes partes del cuerpo y fue trasladada a Estados Unidos, para ser atendida en un hospital de California.

Ayer por la tarde, la reunión fue llevada a cabo de manera virtual, por medio de la plataforma Zoom, en la que se pudo ver por la cámara a la funcionaria local.

Luego de la aprobación del orden del día, el alcalde de Tecate, Román Cota Muñoz, ofreció sus condolencias a la regidora y a su familia, tras el atentado ocurrido el pasado 14 de julio.

La regidora aseguró que, a pesar de haber vivido las semanas “más difíciles de su vida”, su compromiso es seguir trabajando con sensibilidad y con un profundo compromiso con la paz, la justicia y el bienestar del municipio.

“Hoy regreso a mis funciones con un sentimiento profundo de gratitud. Las últimas semanas han sido, sin duda, las más difíciles de mi vida. Han sido días de dolor, de reflexión y de una enorme fortaleza que encontré en mi familia y en mi fe en Dios.

“No permitiremos que el miedo sea más fuerte que nuestra responsabilidad con la gente. Nuestro deber es seguir trabajando con sensibilidad y con un profundo compromiso con la paz, la justicia y el bienestar de nuestro municipio”, dijo Quijada Maldonado.