Tamaulipas activa puesto de mando para responder a lluvias, inundaciones y ciclones tropicales

Autoridades federales, estatales y municipales activaron un Puesto de Comando en Tamaulipas para coordinar la respuesta durante la temporada de lluvias y ciclones tropicales, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

La instalación ocurrió en Ciudad Victoria durante la sesión del Consejo Estatal de Protección Civil, encabezada por el gobernador Américo Villarreal Anaya y la titular de la CNPC, Laura Velázquez Alzúa, adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Autoridades federales presentaron el Análisis y Evaluación de Riesgos Hidrometeorológicos del Estado de Tamaulipas, documento técnico que identifica puntos críticos en cuencas hídricas, zonas vulnerables a inundaciones, vientos fuertes, deslizamientos de laderas y áreas expuestas a ciclones tropicales.

🗞️ #ComunicadoCNPC:



Instalan CNPC y Gobierno de Tamaulipas Puesto de Comando para atender la temporada de lluvias y ciclones.



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Velázquez Alzúa pidió a los municipios reforzar la comunicación directa con la población en comunidades de alto riesgo, mediante recorridos territoriales y perifoneo, además de difundir información meteorológica oficial y medidas de seguridad ante una emergencia.

Como parte de la estrategia preventiva, la funcionaria informó que ya opera el sistema de alertamiento por telefonía celular, diseñado para enviar avisos sobre riesgos asociados a ciclones tropicales a dispositivos móviles.

“En Tamaulipas estaremos preparados y dispuestos a la coordinación, y desde hoy es un honor atestiguar que ha quedado instalado este Puesto de Comando, por donde habrá de fluir la coordinación entre los tres órdenes de gobierno”, expresó Villarreal Anaya.

Durante la reunión también se presentó la plataforma clima.tamaulipas.gob.mx, que concentra datos de estaciones meteorológicas instaladas en distintos municipios. El sistema permite consultar temperatura, humedad, precipitación, velocidad del viento, presión atmosférica, radiación solar, índice UV, calidad del aire y visibilidad.

A la sesión acudieron representantes de Defensa, Marina, SICT, SEP, Salud, Guardia Nacional, CFE, Conagua, integrantes del gabinete estatal y autoridades de 32 de los 43 municipios de Tamaulipas.

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MSL