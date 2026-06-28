Conagua advierte que basura en drenajes causa 8 de cada 10 inundaciones durante la temporada de lluvias

La acumulación de desechos en drenajes y cuerpos de agua provoca ocho de cada 10 inundaciones y desbordamientos durante la temporada de lluvias, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Ante ese riesgo, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) llamó a la población a limpiar calles, coladeras, cunetas, canales y pasos de agua.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este día lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en el centro de Michoacán, noroeste de Guerrero y oeste de Oaxaca.

Para Guanajuato, Estado de México y Morelos, el pronóstico indica precipitaciones fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros. En el primer estado, el aviso abarca centro y este; en territorio mexiquense, la alerta es al norte, zona media y oeste; mientras que en la tercera entidad incluye distintas regiones.

Lluvias hoy en CDMX ı Foto: Cuartoscuro

A la lista se suman Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Chiapas y Yucatán, donde el SMN anticipa chubascos con lluvias puntuales fuertes.

Con ese escenario, la dependencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que mantiene coordinación con autoridades estatales para reforzar recorridos en zonas vulnerables, revisar infraestructura hídrica y difundir medidas preventivas entre la ciudadanía.

Protección Civil pidió no dejar bolsas de basura en la vía pública ni en laderas, debido a que los residuos arrastrados por corrientes tapan alcantarillas y elevan el riesgo de encharcamientos e inundaciones. También recomendó consultar fuentes oficiales y atender las instrucciones de las unidades locales.

Fuertes lluvias en México ı Foto: Cuartoscuro

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MSL