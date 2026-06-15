Tlaxcala logra su inversión 46 con Lorena Cuéllar

Tlaxcala impulsa su desarrollo económico con la llegada de la Distribuidora de Semillas y Chiles Secos "El Ranchero" a Tetla de la Solidaridad. Esta inversión, superior a los 150 millones de pesos, creará 150 empleos directos y 300 indirectos, beneficiando a las familias de la región. La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezó la colocación de la primera piedra, marcando la inversión número 46 durante su gestión.

La mandataria destacó que, con esta y otras 35 expansiones, la inversión total en su administración se acerca a los 30 mil millones de pesos.

“Cada empresa que se instala en corredores como Tetla fortalece la proveeduría regional, activa la economía local y multiplica el empleo", afirmó Cuéllar Cisneros, posicionando a Tlaxcala como un destino atractivo para invertir.

Esta visión se complementa con el primer Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en Huamantla, que representa 540 millones de dólares, equivalentes a más de 9 mil millones de pesos mexicanos.

Se proyecta que esta iniciativa impulse a la entidad a escalar seis posiciones en el índice de competitividad nacional.

La llegada de la Distribuidora El Ranchero a Tetla de la Solidaridad representa la inversión número 46 concretada durante la actual gestión estatal. ı Foto: Especial.

Javier Marroquín Calderón, secretario de Desarrollo Económico, subrayó el apoyo gubernamental a los inversionistas. “Brindamos atención personalizada a quienes apuestan por Tlaxcala, facilitando su instalación para generar empleos dignos y bienestar", comentó.

“El Ranchero”, con tres décadas de historia, es una empresa mexicana que importa a 30 países y distribuye sus productos en todo el territorio nacional. Marco Antonio Muñiz Gálvez, su director general, explicó que el nuevo centro en Tlaxcala es crucial para su logística.

“Estamos construyendo un desarrollo industrial que nos permita seguir siendo competitivos y cercanos a nuestros clientes”, señaló.

Por su parte, Alejandro Muñiz Gálvez, apoderado general, añadió que este centro fortalecerá la capacidad de la empresa y contribuirá significativamente al crecimiento económico y social de la región.

La llegada de esta empresa refuerza los logros económicos del estado. En la actual administración, más de 14 mil personas han salido de la pobreza laboral y el salario promedio creció un 8.4 por ciento.

Giovani Montiel López, presidente municipal de Tetla, enfatizó que esta inversión representa una nueva etapa de oportunidades y crecimiento para sus habitantes, consolidando a Tlaxcala como un destino confiable para la industria y la generación de empleos.

Hoy colocamos la primera piedra de la empresa El Ranchero en Tetla de la Solidaridad, una inversión de 150 millones de pesos que generará empleos y nuevas oportunidades para las familias tlaxcaltecas.



La confianza de empresas como esta confirma que Tlaxcala vive uno de sus… pic.twitter.com/F14dLxmAYV — Lorena Cuéllar (@LorenaCuellar) June 15, 2026

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JVR