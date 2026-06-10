Sheinbaum destaca que inversión de 4 mil 600 mdd de Mercado Libre muestra la confianza en el país

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que la inversión de 4 mil 600 millones de dólares que anunció Mercado Libre para 2026 y que generará 8 mil 500 empleos, es muestra de la confianza que hay en el país y que avanza el Plan México.

“Esta inversión tan importante de Mercado Libre de más de 4 mil millones de dólares en nuestro país, que les agradecemos y además muestra la confianza en México”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La Jefa del Ejecutivo Federal recordó que además la confianza se refleja en la estabilidad del peso y la disminución de la inflación, que en mayo llegó a 3.94 por ciento.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, detalló que la inversión tiene como objetivo crecer su infraestructura y se implementará en 19 estados. Además, señaló que forma parte del objetivo del Plan México de dar acceso a una plataforma digital a pequeñas y medianas empresas mexicanas.

El director general de Mercado Pago México, Pedro Rivas Butcher, puntualizó que la inversión de 4 mil 600 mdd es la mayor cifra anual en la historia de Mercado Libre y representa un incremento de 35 por ciento respecto a la inversión realizada en el 2025. Además, resaltó que al final del año tendrán una plantilla de 42 mil trabajadores en Mercado Libre y Mercado Pago.

Detalló que los recursos incluyen inversión en capital y en gastos operativos que se destinarán principalmente en los siguientes pilares:

Fortalecer el desarrollo tecnológico de su ecosistema con innovaciones en su marketplace para seguir impulsando el comercio electrónico y soluciones financieras a través de Mercado Pago, que es hoy la aplicación financiera más descargada del país. Seguir expandiendo su red logística, para garantizar la mejor entrega y experiencia. Ampliar el acceso a servicios financieros para más mexicanos, más emprendedores y más servicios financieros para las pequeñas y medianas empresas (pymes). Continuar posicionando sus marcas. Generar empleos de calidad en todo el país.

Resaltó que más de un millón de pymes que utilizan sus herramientas para hacer crecer sus negocios, tienen presencia en los 32 estados del país y cuentan con una red logística que permite hacer entregas en el mismo día en 37 ciudades, Mercado Pago es la segunda cuenta digital con más usuarios en México con más de un millón de terminales de punto de venta activas, se han dado 2.5 millones de créditos a pequeños emprendimientos y negocios.

“En Mercado Libre creemos en ese potencial, por eso estamos haciendo esta apuesta por el país, para seguir construyendo las capacidades que permitan a millones de mexicanos ser parte de este futuro. Esto es una muestra de nuestro compromiso para crecer oportunidades y también para seguir entregando lo mejor para todos, lo mejor para México”, concluyó.

FGR