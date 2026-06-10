Mercado Libre anuncia, en mañanera de CSP, inversión de 4,600 mdd para México

El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, anunció una inversión por 4 mil 600 millones de dólares por parte de la empresa Mercado Libre, considerada una de las inversiones más importantes en la actual administración.

Explicó, durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que el objetivo es llevar a cabo la ampliación de infraestructura y con esto se espera crear 8 mil nuevos empleos y se espera que impacte a 19 entidades federativas, para dar entrada a pequeñas y medianas empresas nacionales

Pedro Rivas Butcher, director general de Mercado Pago en México, comentó que tiene 26 años con presencia en el país y dijo que el compromiso adquirido se fortalecerá para abrir paso a los emprendedores mexicanos.

TE RECOMENDAMOS: Pone en duda apertura de Fan Fest en el Zócalo Sheinbaum valora asistir a sede alterna para ver inauguración del Mundial

En comparación con el año pasado, esta inversión representa un 35 por ciento más respecto a la que se realizó en 2025, la cual ya había sido considerada récord.

Dicha inyección de capital será para fortalecer el desarrollo tecnológico del sistema de esta plataforma con innovaciones en su marketplace para seguir impulsando el comercio electrónico y soluciones financieras a través de Mercado Pago.

También se espera expandir la red de logística para garantizar la mejor entrega y experiencia a sus usuarios, además de que se ampliarán los servicios financieros para más mexicanos emprendedores y más servicios financieros para las PyMes.

El cuarto objetivo será continuar con el posicionamiento de las marcas y generar empleos, de los cuales se espera contar con más de 42 mil al final de este año.

“Al cumplir el 2026 seremos más de 42 000 personas trabajando para mercado libre para mercado pago en este país. Todo este talento colabora sobre una base tecnológica que potencia la compañía en cada etapa de su cadena de valor. La tecnología es la columna vertebral de Mercado libre de Mercado Pago desde sus orígenes. Así es como nacimos y así es como construimos lo que hacemos el día de hoy”, dijo.

Te puede interesar

- Mercado Libre prepara 4.6 mmdd en inversión

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR