Comercio electrónico

Mercado Libre prepara 4.6 mmdd en inversión

Con el monto anunciado se espera que haya una creación de 8 mil 500 puestos de trabajo en logística

Detalle de la logística de distribución, en foto de archivo
Detalle de la logística de distribución, en foto de archivo Foto: Especial
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La Razón Online

LA PLATAFORMAde comercio electrónico Mercado Libre invertirá 4 mil 600 millones de dólares en México durante 2026, un incremento del 35 por ciento a tasa anual. El monto considera gastos operativos y fortalecer el ecosistema de la compañía de Mercado Libre y Mercado Pago con atención en logística, desarrollo e innovación tecnológica y el impulso a los servicios financieros que ofrecen las plataformas, así como el fortalecimiento del posicionamiento de sus marcas y la generación de empleo local.

“Más que una cifra récord, esto refleja nuestra apuesta por seguir liderando la transformación del ecosistema digital mexicano. Fortalecemos nuestra infraestructura logística, las innovaciones y soluciones financieras que ofrecemos y que permiten a millones de mexicanos, emprendedores, pequeñas y medianas empresas crecer, y a nuestros usuarios garantizarles la mejor de las experiencias”, señaló David Geisen, director general de Mercado Libre México y SVP de Commerce para Hispanos.

  • 14 mmdd, inversión acumulada de 2020 a 2026 en México

Con el monto anunciado se espera que haya una creación de 8 mil 500 puestos de trabajo en logística, en áreas de negocio y corporativas de Mercado Libre y Mercado Pago, y con esta cifra, se superarán las 42 mil personas trabajadoras al cierre de 2026.

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La compañía destacó que México es su segundo mercado más importante en América Latina y la principal fuente de ingresos para el 45 por ciento de las pequeñas y medianas empresas que tienen operaciones en su marketplace; además, más de un millón de empresas se benefician del ecosistema digital que tiene tanto Mercado Libre como Mercado Pago.

“Mercado Libre continúa contribuyendo a la generación de empleo formal y al desarrollo económico y social de México, con la innovación, la tecnología y el talento como pilares”, puntualizó David Geisen.

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