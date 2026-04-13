Inaugura Claudia en Tlaxcala polo de desarrollo; inversión nacional y foránea de 540 mdd

En Huamantla, Tlaxcala, la Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México se mantiene como referente económico ante la turbulencia global, al destacar que el peso permanece estable y la inflación dentro de rangos aceptables, incluso con la volatilidad en los precios internacionales de combustibles.

Durante la inauguración de un Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar, la mandataria indicó que éste no es un proyecto aislado, sino una ruta que será replicada en distintas regiones del país bajo una lógica de bienestar compartido.

Claudia Sheinbaum (c.), Presidenta de México, ayer, en Huamantla, Tlaxcala. ı Foto: Especial

El Dato: Tlaxcala es el primero en entregar en tiempo el Polo de Desarrollo Económico, con una extensión inicial de 53 hectáreas, ampliadas con 7.8 para alcanzar un total cercano a 60.

“A pesar de las circunstancias difíciles que vive el mundo, México es un ejemplo”, afirmó la mandataria ante empresarios, funcionarios y la gobernadora tlaxcalteca Lorena Cuéllar.

Sheinbaum Pardo atribuyó esa estabilidad a una estrategia que combina el control de precios de combustibles, la colaboración con el sector privado y el congelamiento de precios de la canasta básica. El resultado, dijo, es que “el peso está estable y, con todo y las condiciones internacionales, la inflación se mantiene dentro de los rangos”.

Entre los indicadores que citó como evidencia del buen desempeño en el primer trimestre de 2026, la Presidenta enumeró mayor venta de vehículos, crecimiento del turismo, con casi 10 por ciento más visitantes en enero y febrero respecto al mismo periodo de 2025, y aumento de la inversión extranjera.

15 polos de Desarrollo habrá con el Gobierno de la 4T

La jefa del Ejecutivo enmarcó estos resultados dentro del Plan México, que describió como una estrategia integral de sustitución de importaciones y atracción de inversión nacional y extranjera orientada a generar empleos con mejores salarios. El plan, añadió, también contempla que el Estado invierta en infraestructura, educación, salud y vivienda, mientras que la iniciativa privada genera los empleos que el gobierno no puede crear por sí solo.

En ese contexto, inauguró el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en Huamantla, un predio de 53 hectáreas urbanizadas con infraestructura completa: electricidad, agua, planta de tratamiento, comedores para trabajadores, estancias infantiles y un centro de negocios.

La mandataria federal explicó que los polos —15 en el centro-norte del país y ocho en el sur-sureste— buscan corregir una concentración histórica de la inversión industrial en estados fronterizos y del Bajío, dejando fuera a entidades con menor desarrollo manufacturero.

El modelo tlaxcalteca, que ahora se adoptará a escala nacional, consiste en que el Gobierno estatal o federal pone el predio, un desarrollador privado financia la urbanización y los lotes se venden a empresas interesadas, cuyos pagos permiten recuperar la inversión y sostener la administración del parque.

“Parece algo muy sencillo, pero de una profundidad enorme”, reconoció la Presidenta, quien elogió el trabajo de Lorena Cuéllar Cisneros, gobernadora de Tlaxcala, quien, precisó, logró sacar adelante el proyecto sin recurrir a deuda, en cumplimiento de la disposición constitucional del estado, que prohíbe el endeudamiento público.

Por su parte, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros afirmó que el Polo de Desarrollo de Huamantla representa un momento decisivo, al convertir a la entidad en la primera del país en materializar este instrumento del Plan México.

“Tlaxcala no sólo se suma a la estrategia nacional, sino que la encabeza con hechos, demostrando que el desarrollo sí puede llegar a todos cuando se gobierna desde el territorio”, enfatizó.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, informó que el polo ya registra una inversión comprometida de 540 millones de dólares y generará más de cinco mil empleos directos en industrias automotriz, alimentaria y metalmecánica, además de los empleos indirectos que detonarán los servicios y la proveeduría en la región.

Subrayó que el parque se completó en tiempo récord, pues uno industrial convencional toma al menos dos años, y que eso ya está teniendo efecto multiplicador. “Ya tuvo un impacto favorable en toda la República Mexicana”, dijo, al revelar que cinco gobernadores lo contactaron para acelerar sus propios proyectos tras conocer el avance de Tlaxcala.

Para Marcelo Ebrard, la clave del éxito del polo huamantleco radica en que las empresas que adquirieron los lotes no llegaron a especular sino a producir.

“A partir de ahora esas empresas van a desarrollar sus proyectos en cada predio”, afirmó el secretario, al precisar que el parque albergará firmas de los sectores automotriz, alimentario y metalmecánico, tanto de capital mexicano como extranjero.

Cada una, dijo el secretario, tiene requerimientos distintos que a su vez generarán una cadena de servicios, proveeduría e insumos con impacto directo en la economía regional.

Sheinbaum Pardo cerró con un mensaje de confianza ante lo que describió como un año desafiante pero prometedor. “Yo me siento muy confiada, muy optimista para el 2026”, expresó, y agradeció a empresas, funcionarios y trabajadores tlaxcaltecas su contribución a lo que calificó como un logro colectivo.