Rosa Icela Rodríguez se reúne con colectiva Ehécatl: atiende demandas sobre personas desaparecidas

'... para llegar a la verdad y la justicia'

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, sostuvo este lunes una reunión con madres y padres buscadores integrantes de la Colectiva Feminista Ehécatl, a quienes escuchó de manera directa para atender sus demandas relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la funcionaria federal destacó que el encuentro forma parte de los esfuerzos del Gobierno de México para mantener un diálogo permanente con los familiares de víctimas y avanzar en la atención de esta problemática.

“Hoy nos reunimos con madres y padres buscadores de la colectiva Ehécatl para escucharlos y atender sus demandas”, señaló Rodríguez.

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La titular de la Secretaría de Gobernación subrayó que la administración federal mantiene el compromiso de trabajar de manera responsable y respetuosa en la atención de los casos de desaparición de personas, con el objetivo de garantizar el acceso a la verdad y la justicia.

“En el Gobierno de México tenemos el compromiso de seguir trabajando, con responsabilidad y respeto, en el tema de personas desaparecidas para llegar a la verdad y la justicia”, escribió.

#Hoy nos reunimos con madres y padres buscadores de la colectiva Ehécatl para escucharlos y atender sus demandas. En el @GobiernoMX tenemos el compromiso de seguir trabajando, con responsabilidad y respeto, en el tema de personas desparecidas para llegar a la verdad y la… pic.twitter.com/P7hs3B6xLC — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) June 15, 2026

La reunión contó con la participación de autoridades e integrantes de instancias vinculadas a la atención de víctimas y derechos humanos, en el marco de las acciones impulsadas por el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para fortalecer los mecanismos de búsqueda, atención y acompañamiento a familiares de personas desaparecidas.

¿Qué es la Colectiva Feminista Ehécatl?

La Colectiva Feminista Ehécatl es una organización independiente que opera, principalmente, en el Estado de México. Es liderada por la activista Carmen Zamora Villegas, sobreviviente de intento de feminicidio por su exesposo, en 2007.

La organización realiza jornadas de búsqueda de personas desaparecidas y de rastreo de restos humanos en municipios como Ecatepec, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl y Texcoco.

Además, la colectiva Ehécatl brinda acompañamiento a víctimas de delitos relacionados con violencia de género, agresiones sexuales y feminicidios.

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cehr