Gobierno federal reporta 130 mil 178 personas desaparecidas

El Gobierno federal de la Presidenta Claudia Sheinbaum compartió los reportes de las personas desaparecidas de 2006 a 2026, en el que suman 130 mil 178, y que el 69% de ellos no hay datos suficientes en el registro para la búsqueda o siguen sin alguna actividad.

Desde Palacio Nacional, Marcela Figueroa Franco, titular del secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), detalló que en el registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas de 1952 a 2026 hay 394 mil 645 registros.

De ese total, 130 mil 178 personas son de los últimos 20 años, es decir, de 2006 a 2026, y que a su vez el Gobierno separó en tres categorías: 46 mil 742 o el 36% son registros que no cuentan con datos suficientes para la búsqueda; 40 mil 308 o 31% tienen actividades y registros después de su desaparición y que fueron localizados; y 43 mil 128 o 33% son personas no localizadas y sin reportes de actividad.

“De 2006 a la fecha hay 130 mil 178 registros de personas que continúan con estatus de desaparecidas.”, precisó Marcela Figueroa.

Al iniciar su conferencia matutina en Palacio Nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el reporte incluía los registros nacionales de desaparición, los trabajos de búsqueda realizados y los avances institucionales para la localización de personas.

“Vamos a presentar un informe muy detallado de la situación de personas desaparecidas en nuestro país”, señaló la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Indicó que el informe destacará las acciones realizadas desde octubre de 2024, así como la coordinación con colectivos de búsqueda, fiscalías estatales, la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de Búsqueda.

Claudia Sheinbaum subrayó que la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, mantiene reuniones periódicas con familiares y colectivos, además de la colaboración con la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que ha brindado acompañamiento y asesoría técnica.

Asimismo, informó que el contenido del informe fue compartido previamente con algunos colectivos de familiares antes de su exposición pública.

En tanto, Félix Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, señaló que la desaparición de personas en México puede separarse en dos momentos: la Guerra Sucia, donde el Estado utilizó este delito para deshacerse de sus opositores; el segundo: la guerra contra el narcotráfico, a partir del sexenio de Felipe Calderón, la cual es atribuida a la confrontación y disputa criminal, ejemplo de lo cual mencionó a los 43 normalistas de Ayotzinapa.

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FGR