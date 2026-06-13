Cuestiona oposición actuación contra madres buscadoras

DIVERSOS GRUPOS de buscadores se manifestaron en el Estadio Azteca en la inauguración del Mundial, el pasado 11 de junio.

El diputado federal del PAN, Daniel Chimal García, criticó la actuación del Gobierno federal frente a las movilizaciones de madres buscadoras realizadas en la Ciudad de México en el marco de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El panista acusó que, mientras integrantes del Gobierno federal participaban en actividades protocolarias del torneo internacional, colectivos de familiares de personas desaparecidas enfrentaban los bloqueos implementados por operativos de seguridad de la policía capitalina.

“Fue un rotundo desprecio e indiferencia por el dolor de miles de mexicanos que hoy tienen derecho a levantar la voz”, afirmó el panista al referirse a la atención gubernamental brindada a los eventos vinculados con la justa mundialista.

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El Dato: Algunos colectivos de personas desaparecidas lograron burlar los filtros de seguridad y se manifestaron frente al Estadio Ciudad de México el 11 de junio.

Chimal García lamentó que, a su juicio, las demandas de las madres buscadoras no hayan recibido la misma atención que los actos oficiales organizados con motivo del Mundial de futbol.

“Mientras la cúpula del Gobierno federal convivía con directivos de la FIFA, en las calles había personas exigiendo justicia y respuestas del Estado mexicano”, sostuvo.

El legislador señaló que la presencia de vallas y elementos de seguridad en los eventos mundialistas contrastó con las exigencias de colectivos de víctimas y familiares de personas desaparecidas.

Asimismo, aseguró que la celebración por el triunfo de la Selección Mexicana quedó opacada por las denuncias de organizaciones y manifestantes que reclamaban mayor atención a la crisis de desapariciones en el país.

Durante sus declaraciones, Chimal García se sumó a los cuestionamientos expresados por integrantes de la oposición respecto al despliegue de seguridad implementado para los eventos de la FIFA y consideró que las instituciones encargadas de la búsqueda de personas y de la procuración de justicia requieren mayores recursos y atención gubernamental.

El diputado adelantó que solicitará a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) un informe sobre los hechos ocurridos durante las movilizaciones de madres buscadoras realizadas una noche antes de la inauguración del Mundial y durante el primer encuentro del torneo.

El objetivo, dijo, será conocer las actuaciones de las autoridades y determinar si existieron afectaciones al derecho a la protesta de los colectivos participantes.

Hace unos días la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, rechazó que las movilizaciones previstas en la CDMX, a un día de la inauguración del Mundial, puedan ser consideradas actos de provocación y llamó a las autoridades a abrir canales de diálogo para atender las demandas de los distintos grupos que mantienen protestas.

“Con o sin Mundial, las demandas deben ser resueltas”, afirmó López Rabadán, al referirse a las protestas de las madres buscadoras, trabajadores de la educación, pensionados de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), transportistas, campesinos, trabajadores de la salud y otros colectivos.

En ese contexto, López Rabadán cuestionó cualquier intento de descalificar a quienes protestan y aseguró que las autoridades tienen la obligación de escuchar a las víctimas y ofrecer soluciones.

No van contra activistas

Por Yulia Bonilla

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que la indagatoria que la Secretaría de Gobernación (Segob) anunció respecto a la movilización de familiares de desaparecidos tenga motivaciones de imputación criminal contra dichos grupos.

El jueves pasado la titular de la dependencia federal, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer que, tras haber recibido informes respecto al origen de los recursos que recibieron los colectivos de Jalisco para trasladarse hasta la CDMX para participar en la protesta del 10 de junio en el estadio Azteca, iniciaron una averiguación.

Consultada sobre ello, la Presidenta comentó: “Pues ya la Secretaría de Gobernación lo vería… ¿no? Pero no es una investigación con motivos policiacos o criminales, o sino de la propia… el propio trabajo que hace la Secretaría de Gobernación”.

En un mensaje a los colectivos, la Presidenta dijo: “Siempre van a tener nuestra solidaridad, nuestro apoyo, y todo lo que pueda hacer el Gobierno de México para encontrar a sus familiares siempre. Y estamos trabajando en ello y la Secretaría de Gobernación es muy sensible y está siempre presente en todos los momentos. Que entendemos su dolor y vamos a estar cerca siempre, buscando a sus familiares”.

Buscadores piden que no criminalicen su demanda

| Por Claudia Arellano |

Integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas pidieron a las autoridades dejar de criminalizar su movimiento y concentrar los esfuerzos institucionales en la localización de sus familiares, luego de las movilizaciones realizadas en la Ciudad de México durante el arranque de la Copa Mundial de la FIFA.

Gustavo Hernández, padre buscador, cuestionó que existan investigaciones sobre la forma en que madres buscadoras lograron trasladarse a la capital del país para participar en las protestas, mientras miles de desapariciones permanecen sin resolverse: “Investigan cómo llegaron las madres, pero no investigan cómo es que se fueron nuestros hijos”.

Al reclamo se sumó Victoria Delgadillo, integrante del colectivo Manos Buscadoras, quien dirigió un mensaje público a la Presidenta tras regresar a su hogar, luego de participar en las manifestaciones.

En su mensaje, pidió que las autoridades no destinen recursos a indagar la manera en que los colectivos financiaron su viaje a la CDMX y, en cambio, se concentren en esclarecer las desapariciones.

“Llegamos de la misma forma que llegamos a cada búsqueda: con los pesos contados, cansadas, con hambre, rezando y sin saber si comeremos. Pero ahí estábamos, luchando como cada día”, señaló.

Además, lanzó un llamado directo a las instituciones encargadas de procurar justicia: “Ahora que lo sabe, pídale a la Fiscalía, por favor, que en lugar de perder tiempo para saber cómo llegamos, se pongan a investigar cómo se fueron nuestros hijos”.

Los colectivos insistieron en que su presencia en la capital tuvo como propósito visibilizar la crisis de desapariciones que enfrenta el país y exigir respuestas concretas de las autoridades. Además, rechazaron cualquier intento de desacreditar las movilizaciones o presentar a las familias buscadoras como actores con intereses ajenos a la búsqueda de la justicia.

También recordaron que la mayoría de las familias financian con recursos propios los traslados, herramientas y jornadas de búsqueda, y enfrentan condiciones económicas adversas mientras recorren distintos puntos del país en busca de indicios sobre el paradero de sus seres queridos.