Aseguran más de 2 millones 800 mil de cigarros ilícitos procedentes de Asia en el AICM

Cerca de 3 millones de cigarros ilícitos fueron decomisados en el AICM

Autoridades federales aseguraron 4 mil 31 kilogramos de cigarros ilícitos en dos operaciones realizadas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). La carga equivalía a 2 millones 880 mil unidades que pretendían entrar al país por vía aérea.

El decomiso derivó de revisiones aplicadas a embarques provenientes de China y Corea. La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) coordinó las acciones con las secretarías de Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Las inspecciones detectaron inconsistencias en los documentos que acompañaban los cargamentos. El personal especializado también utilizó equipos de rayos X y efectuó verificaciones físicas antes de impedir el ingreso de la mercancía a los circuitos comerciales.

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Mediante la aplicación de “inteligencia aduanera” y “gestión integral de riesgos”, las instituciones identificaron los paquetes señalados. El comunicado conjunto precisó que estos mecanismos forman parte de los controles establecidos para revisar productos considerados de alto riesgo.

Como parte de las acciones de inspección y control en el @AICM_mx, personal de @AduanasMx, en coordinación con @SEMAR_mx y @SSPCMexico, aseguró cerca de 3 millones de cigarros ilícitos ocultos en embarques procedentes de China y Corea, con un peso superior a 4 toneladas.



Estas… pic.twitter.com/COGxtE7b2E — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 2, 2026

Por ahora, la autoridad deberá establecer la autenticidad, composición y trazabilidad de los cigarros. Las dependencias advirtieron que esta clase de artículos puede representar riesgos para la salud, además de afectar la recaudación fiscal, la propiedad intelectual y la competencia dentro del mercado formal.

Según el informe, el contrabando de tabaco utiliza esquemas que perjudican a las empresas legalmente constituidas. Las instituciones señalaron que el aseguramiento también busca “proteger las fronteras” y preservar la integridad de las cadenas logísticas internacionales.

Todos los embarques quedaron en poder de la autoridad aduanera. Los procedimientos técnicos, legales y ministeriales continuarán hasta que las instancias competentes definan la situación jurídica de cada cargamento.

Con estas intervenciones, la ANAM, Marina y SSPC reiteraron que mantendrán la modernización de los sistemas de inspección, el análisis de riesgo y los controles sobre mercancías que ingresan al territorio nacional.

“La actuación coordinada entre la ANAM, Marina y SSPC confirma el fortalecimiento de las capacidades operativas del Estado mexicano para proteger las fronteras, asegurar la integridad de las cadenas logísticas internacionales y preservar la Seguridad Nacional mediante controles aduaneros cada vez más especializados, apoyados en tecnología de última generación, inteligencia y análisis de riesgo”, expresaron en el comunicado.

La @SEMAR_mx y #SSPC, en coordinación con @AduanasMx, aseguraron más de 4 mil kilos de cigarros ilícitos en el @AICM_mx. https://t.co/bDtlMxXFkJ pic.twitter.com/wHgXcluwej — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) August 3, 2026

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LMCT