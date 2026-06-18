Aseguran casi dos toneladas de tepezcohuite antes de que salieran de México hacia Europa

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Marina (SEMAR), aseguró 1,873.5 kilogramos de corteza de tepezcohuite que tenían como destino final el Reino de los Países Bajos.

El cargamento pretendía salir de México y viajar por vía aérea hacia Europa. De acuerdo con el informe oficial, la mercancía quedó bajo revisión tras una inspección en la que las autoridades detectaron 59 cajas de cartón distribuidas en cuatro pallets.

Datos del comunicado señalan que el producto aparecía declarado como “raíz de tepezcohuite en trozos”. La ANAM y la SEMAR aplicaron protocolos especializados por el volumen del envío, sus características y la ruta internacional prevista.

La ANAM, en coordinación con @SEMAR_mx, aseguró 1,873.5 kg de corteza de tepezcohuite rumbo a Europa. Es resultado de las labores de inteligencia, análisis de riesgo e inspección estratégica que se realizan en las aduanas del país.

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¿Para qué sirve el tepezcohuite?

Aunque el tepezcohuite tiene usos legales en distintos sectores productivos, las autoridades federales indicaron que este tipo de artículo requiere supervisión rigurosa por los riesgos de aprovechamiento indebido en procesos clandestinos de transformación química, simulación comercial u ocultamiento dentro de operaciones ilícitas transnacionales.

Para el Gobierno de México, la revisión también respondió a posibles riesgos sanitarios cuando estos productos pasan por procedimientos no regulados o quedan fuera de controles establecidos. El comunicado añadió que una manipulación irregular puede causar afectaciones por exposición a sustancias obtenidas mediante métodos clandestinos.

Con el decomiso, la carga no salió del país antes de concluir las verificaciones correspondientes. La ANAM y la SEMAR afirmaron que mantendrán labores de vigilancia, análisis de riesgo e inspección estratégica en aduanas nacionales para proteger las cadenas logísticas del comercio exterior.

Las dependencias federales sostuvieron que la acción busca cerrar espacios al uso indebido de rutas comerciales que conectan a México con otros mercados, además de reforzar los controles en puntos de entrada y salida del territorio nacional.

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MSL