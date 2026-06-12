Detienen a funcionario de Aduanas

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) informó que uno de sus funcionarios fue detenido por agentes de Estados Unidos y puesto a disposición de autoridades mexicanas, como parte de una investigación relacionada con delincuencia organizada.
En un comunicado conjunto, la ANAM y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informaron que la captura de Carlos “N”. fue resultado de acciones de coordinación entre autoridades mexicanas y estadounidenses, en el marco de una investigación que continúa en desarrollo.
“Tras acciones de coordinación entre autoridades de México y los Estados Unidos de América, Carlos N., un funcionario adscrito a esta Agencia, fue detenido por autoridades estadounidenses y puesto a disposición de los organismos competentes en territorio nacional”, señalaron ambas dependencias.
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Las autoridades precisaron que los hechos por los que se le investiga están relacionados con presuntas actividades de delincuencia organizada, por lo que se llevarán a cabo las diligencias correspondientes para esclarecer el caso y determinar posibles responsabilidades.
“Se realizarán las diligencias correspondientes para el esclarecimiento y, en su caso, la determinación de responsabilidades conforme a derecho”, indicaron.
La Agencia Nacional de Aduanas de México destacó que mantiene colaboración con las autoridades dentro del marco jurídico vigente y reiteró, junto con la SSPC, su compromiso con el combate a la corrupción y el fortalecimiento de la legalidad en el servicio público.
“La ANAM y la SSPC refrendan su compromiso con la legalidad, la integridad del servicio público y la transparencia”, concluye el comunicado.
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MSL