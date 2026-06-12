Detienen a funcionario de Aduanas

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) informó que uno de sus funcionarios fue detenido por agentes de Estados Unidos y puesto a disposición de autoridades mexicanas, como parte de una investigación relacionada con delincuencia organizada.

En un comunicado conjunto, la ANAM y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informaron que la captura de Carlos “N”. fue resultado de acciones de coordinación entre autoridades mexicanas y estadounidenses, en el marco de una investigación que continúa en desarrollo.

“Tras acciones de coordinación entre autoridades de México y los Estados Unidos de América, Carlos N., un funcionario adscrito a esta Agencia, fue detenido por autoridades estadounidenses y puesto a disposición de los organismos competentes en territorio nacional”, señalaron ambas dependencias.

La Agencia Nacional de Aduanas de México @AduanasMx y #SSPC ponen a disposición a funcionario sospechoso de hechos relacionados con delincuencia organizada. https://t.co/rUuKSTC4kb pic.twitter.com/HgVrDAy9bE — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) June 12, 2026

Las autoridades precisaron que los hechos por los que se le investiga están relacionados con presuntas actividades de delincuencia organizada, por lo que se llevarán a cabo las diligencias correspondientes para esclarecer el caso y determinar posibles responsabilidades.

“Se realizarán las diligencias correspondientes para el esclarecimiento y, en su caso, la determinación de responsabilidades conforme a derecho”, indicaron.

La Agencia Nacional de Aduanas de México destacó que mantiene colaboración con las autoridades dentro del marco jurídico vigente y reiteró, junto con la SSPC, su compromiso con el combate a la corrupción y el fortalecimiento de la legalidad en el servicio público.

“La ANAM y la SSPC refrendan su compromiso con la legalidad, la integridad del servicio público y la transparencia”, concluye el comunicado.

La #ANAM y la @SSPCMexico informan que, tras acciones de coordinación entre autoridades de México y EUA, un funcionario adscrito a esta Agencia fue puesto a disposición de las autoridades competentes en territorio nacional.



Consulta el comunicado: https://t.co/DWFg99lPu0 pic.twitter.com/bL2iXv2JPP — Aduanas de México (@AduanasMx) June 12, 2026

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MSL