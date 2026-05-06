Aduanas y agentes aduanales revisan digitalización y crecimiento de carga aérea en el AIFA

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), directivos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y representantes de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM) sostuvieron una mesa de trabajo para analizar el fortalecimiento de las aduanas aéreas y los procesos de modernización tecnológica en el comercio exterior.

El encuentro reunió a presidentes de asociaciones aduanales del país y autoridades responsables de las operaciones de carga en el AIFA, aeropuerto que en los últimos meses ha registrado un aumento en sus actividades logísticas y de comercio internacional.

Entre los participantes estuvieron César Alejandro Hernández Mendoza, jefe de Oficina del titular de la ANAM; el director comercial del AIFA, teniente coronel Antonio López Ramírez; y el coronel Eduardo Olvera, titular de la Aduana del aeropuerto.

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Aduanas y agentes impulsan digitalización en el AIFA ı Foto: Especial

Durante la reunión se revisaron mecanismos relacionados con digitalización aduanera, trazabilidad de mercancías y fortalecimiento de procesos operativos en las aduanas aéreas mexicanas.

El presidente de CAAAREM, José Ignacio Zaragoza Ambrosi, señaló que el organismo trabaja en herramientas orientadas a mejorar la transparencia y eficiencia de las operaciones de comercio exterior.

“En CAAAREM estamos estableciendo mecanismos de digitalización aduanera relacionados con la trazabilidad, la transparencia y la modernización de los procesos de comercio exterior”, afirmó.

Por su parte, Guillermo Gil González, responsable de la Comisión de Aduanas Aéreas de CAAAREM, destacó la necesidad de fortalecer la coordinación operativa y el uso de tecnología en los recintos aduaneros vinculados con carga aérea.

Durante el encuentro, autoridades del AIFA informaron sobre el incremento de operaciones en la aduana del aeropuerto, derivado del crecimiento de actividades de carga y logística internacional.

La reunión se realizó luego de que autoridades de Estados Unidos reconocieran recientemente al AIFA como un punto estratégico para operaciones de carga aérea y logística en Norteamérica, en medio del fortalecimiento de las cadenas regionales de suministro.

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MSL