ANAM, cosmetología y caída de recaudación

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Aquí le informé del tropezón en el mes de abril de -26.4% anualizado en la captación tributaria, en las aduanas del país, en el primer mes de dirección de Héctor Romero Gutiérrez en la Agencia Nacional de Aduanas de México. Ahora se han tomado acciones…, pero aún cosméticas mientras que se complica la recaudación con soluciones geniales en las Manifestaciones de Valor de las importaciones.

Recién, la Secretaría de Economía, de Marcelo Ebrard y el Sistema de Administración Tributaria, en coordinación con la ANAM y tutelados por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), de José Peña Merino, anunciaron urbi et orbi la eliminación de dictaminación en Avisos de comercio exterior que se presenta en el glorioso estreno de la Ventanilla Única de Trámites de Comercio Exterior (VUTCE) con el propósito de eliminar cargas administrativas innecesarias y agilizar actividades económicas… que es más o menos lo mismo que ya existe desde hace años en la Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicano (VUCEM).

El VUTCE que inició operaciones el primero de junio pasado y reacomoda links de acceso y se maquilla con el color guinda cual reclama el canon cuatroteista. Se dice que ahora tendrá un “un carácter autogestivo que no requerirá una resolución expresa” pero se mantienen la normatividad vigente en cuanto a verificación, vigilancia, control y sanciones cuando corresponda.

Pero resulta que como se intentó cargar digitalmente en el VUCEM las “Manifestaciones de Valor” que anteriormente se hacían en papel cotidianamente 120 mil importadores debidamente acreditados…, y que se cae la plataforma. Échele número: si cada importador hiciera una sola importación diaria y cada “Manifestación de Valor” consta de 10 documentos: son 1,200,000 documentos a cargar diariamente en la nueva “nube autogestiva” de ANAM, y pues no estaba diseñado para ello.

En consecuencia, muchas importaciones no se han efectuado. Así que no le extrañe otra caída de recaudación aduanal para mayo e incluso junio 2026.

Ante el lío, ANAM y ATDT expusieron que debido a los ajustes técnicos en los sistemas quedaran exentos de esta nueva disposición los avisos automáticos de productos siderúrgicos, de exportación de jitomate fresco y de importación de máquinas de sorteo; también excluye las modificaciones por alta de domicilio en los programas de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) y de Promoción Sectorial (Prosec) que actualmente se llevan de hasta ocho meses de tardanza.

La cosmetología es una tarea que merece todo el respeto del mundo…, pero no es lo que requiere la administración rápida y segura del comercio internacional del que depende la mitad de la actividad económica nacional.

Mundial 2026-Fórmula Uno: comparación odiosa. El lunes se comentó aquí acerca de las estimaciones de Deloitte acerca del número de visitantes nacionales e internacionales a las ciudades sede del Mundial del Futbol en México. La firma dirigida en México por Miguel Millán es que serán 836 mil personas…, pero agentes de viajes experimentados como Armando Bojór-quez estiman que serán alrededor de 600 mil los que arriben al país para asistir a los partidos de futbol.

La comparativa es odiosa pero necesaria. El más reciente Gran Premio de México de Fórmula Uno, en sus tres días de evento y con lleno total, atrajo a 401 mil visitantes en noviembre pasado.

Dejo este dato aquí y me alejaré lentamente…

Mujeres por goles… y facturación. Mientras corren números contrastantes por la derrama económica que dejará la Copa Mundial FIFA 2026, la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE), bajo el liderazgo de Sonia Garza González, colocó sobre la mesa una discusión estratégica sobre quiénes tendrán acceso a esas oportunidades: incorporar a las mujeres empresarias en los sectores que concentrarán inversión, contratos y crecimiento alrededor del Mundial y de los grandes eventos internacionales. Más que una agenda de representación, se trata de crear e impulsar una agenda de participación efectiva de las mujeres en la economía que desarrolla tales eventos y de construir un legado de mayor equidad en la formación y distribución de valor.

Empleo salvado por los repartidores. Las mediciones sobre empleo formal tradicional y de trabajadores de plataformas digitales de reparto y transporte que logran ingresar en términos netos más de un salario mínimo mensual, son aportaciones estadísticas muy valiosas.

De hecho, ilustran sobre el difícil momento que vive el país y las empresas para generar empleos que sean compensados con la cobertura social básica de salud y ahorro para el retiro: en mayo pasado se perdieron en términos totales 29,922 puestos de trabajo formales, pues bajó, 67,574 aquellos que tenían un solo patrón… y sin los 197,131 trabajadores en Didi, Rappi y en Uber —siendo ésta la plataforma con mayor número de patanes al volante—, la cuenta neta habría sido la pérdida efectiva de 227,053 posiciones de trabajo.