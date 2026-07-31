“La justicia comienza a llegar, pero no termina”

GRECIA QUIROZ afirmó que la detención de Ramón Ángel “N”, alias R1, representa un avance en la investigación por el asesinato de su esposo, Carlos Manzo, aunque sostuvo que el proceso aún no concluye. “La justicia comienza a llegar, pero evidentemente aún no termina”, declaró la presidenta municipal de Uruapan.

La viuda del exalcalde informó en entrevista para un programa de radio que Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), le comunicó el operativo.

El Tip: El diputado de Morena Leonel Godoy compareció por el caso el pasado 16 de mayo ante la fiscalía michoacana.

Quiroz García pidió dar seguimiento al procedimiento y solicitó acceso a la comparecencia del señalado como autor intelectual. “Quiero estar en la audiencia y por derecho me corresponde estar ahí, aunque no sea presencialmente, sino vía Zoom”, expresó.

Además, reconoció la participación de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y el Centro Nacional de Inteligencia. “Es un paso muy importante” para conocer el desenlace de lo ocurrido el 1 de noviembre, señaló. También evitó adelantar datos sobre la responsabilidad atribuida a R1, pues hasta ese momento sólo contaba con información acerca de su captura.

El caso, agregó, exige una línea política abierta. La alcaldesa reclamó una revisión del vínculo entre el diputado Leonel Godoy y los Roldán Álvarez. También cuestionó su comparecencia como testigo ante la Fiscalía de Michoacán.

“Tiene que haber una investigación a fondo en donde se aclare la amistad que hay en esa familia”, sostuvo.

Sobre los señalamientos de Juan Daniel Manzo, quien la acusó de frenar la revisión del teléfono de su esposo, respondió que el aparato no quedó en la escena del crimen. Añadió que el entonces fiscal Carlos Torres Piña consideró irrelevante ese elemento para la indagatoria y atribuyó la controversia a diferencias políticas.

Al referirse a una eventual candidatura por la gubernatura de Michoacán, la alcaldesa aseguró que el Movimiento Independiente del Sombrero mantendrá una ruta propia.

“Si la gente quiere y nos apoya, ahí vamos a estar”, dijo. Además, aseguró que no revelará propuestas fuera de los tiempos electorales para evitar actos anticipados de campaña.