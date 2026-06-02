UIF y aduanas cierran filas ante contrabando

LA UNIDAD de Inteligencia Financiera (UIF) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) firmaron un convenio de colaboración para fortalecer el intercambio de información estratégica y reforzar el combate a operaciones ilícitas vinculadas con el comercio exterior, entre ellas el lavado de dinero, el contrabando y otras actividades relacionadas con la entrada y salida de mercancías del país.

El acuerdo establece mecanismos de coordinación entre ambas instituciones para compartir y consultar información que contribuya al cumplimiento de sus respectivas atribuciones, así como fortalecer las labores de análisis, inteligencia y prevención en operaciones consideradas de riesgo.

Asimismo, la UIF podrá proporcionar a la ANAM productos de inteligencia elaborados a partir de reportes y avisos presentados por entidades financieras y personas que realizan actividades vulnerables, información que permitirá identificar riesgos asociados al comercio exterior y facilitar la aplicación de medidas preventivas y correctivas.

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Por su parte, la agencia señaló que pondrá a disposición de la UIF información relacionada con operaciones de comercio exterior, movimientos transfronterizos de efectivo y otros elementos que fortalezcan las tareas de inteligencia financiera y la detección de posibles operaciones ilícitas.

El convenio también contempla la creación de mecanismos de capacitación, asistencia técnica e intercambio de buenas prácticas, además de la conformación de grupos de trabajo especializados para fortalecer las capacidades operativas y analíticas de ambas dependencias.

Entre los aspectos del acuerdo destaca la implementación de sistemas seguros para el intercambio y resguardo de información, para garantizar la confidencialidad de los datos y el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

La coordinación entre la UIF y la ANAM busca consolidar una mayor capacidad de detección de riesgos en las operaciones de comercio exterior, un sector que por su volumen y complejidad representa un punto relevante para las estrategias de prevención de actividades ilícitas.