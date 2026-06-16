México decomisa otro arsenal ilegal procedente de EU

Aspecto del arsenal decomisado por la GN y la Agencia Nacional de Aduanas en un autobús en Zacatecas, ayer.

Personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y elementos de la Guardia Nacional (GN) aseguraron dos cargamentos ilegales de armas de fuego y cartuchos en un autobús de pasajeros que salió de Addison, Illinois, Estados Unidos y que tenía como destino el municipio de Jerez, Zacatecas.

El hallazgo se realizó este sábado pasado durante un operativo de rutina de revisión en punto de entrada al país y rutas transnacionales. De acuerdo con la ANAM, el primer lote fue localizado entre el equipaje de un pasajero, mientras el segundo correspondía a un envío de paquetería que viajaba dentro del mismo transporte.

La dependencia no precisó el número de armas ni la cantidad de cartuchos asegurados. Hasta ahora la información oficial sólo detalla que el hallazgo derivó de labores de inspección y vigilancia en esta ruta internacional hacia México.

Sin revelar identidades, la ANAM informó que las personas involucradas y el material incautado quedaron a disposición de las autoridades competentes, quienes continuarán con las investigaciones.

Este aseguramiento se suma a registros de casos recientes en el corredor fronterizo de Coahuila, donde autoridades locales y federales han documentado otros decomisos de armas procedentes de EU que fueron enviados a diversos destinos del territorio nacional. En abril de este año se aseguraron 116 armas de fuego, 60 largas y 56 cortas, durante un cateo en Piedras Negras. La Fiscalía estatal informó que el posible destino era Michoacán.

Otra referencia ubica a Zacatecas en los corredores usados para el traslado ilegal de arsenal. La Sedena y la FGR identificaron 11 rutas de tráfico de armas procedentes de EU; una de ellas, parte de El Paso, cruza por Ciudad Juárez, Chihuahua y Torreón, y continúa hacia el occidente del país, desde donde estos artefactos se distribuyen hacía el centro y sur de México.

Las dependencias aseguraron que las acciones son parte de la seguridad y del control del trasiego ilegal de armas.