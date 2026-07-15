IMPI y ANAM aseguran mercancía apócrifa en aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán

Por petición de Adidas AG y Adidas International Marketing BV por una posible infracción de derechos de marca, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), aseguraron 28 mil piezas de ropa deportiva con un valor de 2 millones 880 mil pesos en la aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

“Como resultado de esta acción, personal del IMPI en coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas de México, aseguraron 96 bultos que contienen un total de 28 mil 800 piezas, con un valor estimado de 2 millones 880 mil pesos, las cuales permanecerán bajo resguardo en tanto se determina su situación jurídica”, indicó el IMPI en un comunicado.

Vidal Llerenas Morales, director general del IMPI, sostuvo que las acciones implementadas son parte de la Operación Limpieza que realiza el organismo que dirige y la Secretaría de Economía con la intención de prevenir que al país se ingresen, distribuyan y comercialicen productos que dañan a marcas con registro y que “afectan la economía nacional”.

Marca Adidas ı Foto: larazondemexico

La medida de resguardo fue solicitada por Adidas con base en la fracción VI del artículo 344 de la Ley Federal de Protección Industrial en contra de la empresa asiática Janjo Shipping, S.A. de C.V, “por la posible invasión a derechos de marca”.

“La suspensión se aplicó respecto de mercancías que pudieran vulnerar los derechos conferidos por diversos registros marcarios, entre ellos el registro 249198 Adidas, así como los registros 934468 (diseño), 897130 (Adidas y diseño) y 865505 (diseño), todos relacionados con productos de la clase 25, que comprenden vestuario, calzado, sombrerería y ropa deportiva”.

Por su parte, el IMPI refrendó su compromiso con los titulares de derechos y de colaboración con las autoridades para fortalecer la propiedad industrial, “contribuir a la legalidad en el comercio y proteger a consumidores y empresas frente a prácticas ilícitas”.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT