Apreciación del crudo se modera ante viraje de EU

Los costos del petróleo continuaron repuntando, pero con una amplía moderación al cierre de la sesión de este martes, con lo que finalizó la sesión con un avance de alrededor de 2.0 por ciento, debido a que Donald Trump decidió “sustituir el reembolso de 20 por ciento” sobre cualquier mercancía que transitara sobre el estrecho de Ormuz, aunque todavía mantiene el bloqueo marítimo a buques iraníes.

Los futuros del petróleo Brent, con entregas en septiembre, registraron un cierre de 84.73 dólares por barril, o un repunte de 1.71 por ciento; mientras que la mezcla de referencia estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), tuvo un aumento de 2.19 por ciento, para colocarse en 79.85 dólares por dólares por barril.

El Dato: El dólar cedió terreno a la corona noruega, en 1.37 por ciento; el real brasileño, la corona sueca y el peso mexicano, en 1.09, 0.96 y 0.38 por ciento, respectivamente.

Por su parte, la Mezcla Mexicana de Referencia repuntó 3.36 dólares o 4.60 por ciento en su cotejo diario, para alcanzar un precio de 76.36 dólares por tonel, de acuerdo con información de Pemex.

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En su cuenta dentro de la red social Truth Social, Donald Trump aseguró que “el petróleo fluye como nunca antes”, derivado del poderío militar estadounidense, y aseguró que el estrecho de Ormuz, paso crucial donde transita más de una quinta parte del energético del planeta, “está abierto a todo el tráfico marítimo, excepto para Irán; y esto se debe a sus dirigentes mentirosos, violentos y maliciosos, que los conducen por el camino de la destrucción total”.

Y agregó que el “peaje” de 20 por ciento que él mismo impuso en la víspera para cualquier mercancía que pase por el estrecho de Ormuz, tras conversaciones con líderes de Oriente Medio, será sustituido por acuerdos comerciales y de inversión que “los distintos Estados del Golfo llevarán a cabo en nuestro país”, dirigidos a fábricas, plantas y equipos “en niveles históricos”, que tendrán la capacidad de generar millones de empleos, comentó.

Al mismo tiempo, la inflación en Estados Unidos se ubicó en 3.53 por ciento, lo que mostró una desaceleración desde el 4.25 por ciento observado en mayo y situándose por debajo del 3.81 por ciento esperado por el mercado.

La directora de Análisis Económico de Banco Base, Gabriela Siller Pagaza, detalló que la inflación subyacente en el país vecino del norte se ubicó en 2.59 por ciento anual, “rompiendo una racha de tres meses consecutivos de aceleración y registrando su menor nivel desde febrero”. Añadió que, a tasa mensual, la inflación subyacente bajó 0.02 por ciento, “muy por debajo del consenso de 0.23 por ciento, siendo la menor variación desde abril de 2020”.

Como resultado de estos factores, Wall Street mostró resultados mixtos. El Dow Jones registró una pérdida de 0.27 por ciento, mientras que el NASDAQ Composite tuvo un incremento de 1.02 por ciento y el S&P 500 ganó 0.22 por ciento, con datos de Banco Base. Mientras que en la Bolsa Mexicana de Valores fue visible un incremento de 0.82 por ciento para cerrar en 66 mil 514.3 unidades.