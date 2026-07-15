Copa Mundial de Futbol queda a deber en creación de empleo formal

Venta de artículos en la vía pública durante el desfile mundialista en la capital del país en junio de 2026

Aunque la Copa Mundial de la FIFA 2026 generó una mayor actividad económica en las ciudades sede del país y se elevaron las expectativas sobre la creación de empleos, el impacto en el mercado laboral formal fue más limitado de lo previsto; analistas concluyeron que el evento deportivo favoreció algunas contrataciones temporales, pero no fue suficiente para que la creación de empleos superara el promedio histórico de un primer semestre, e incluso podrían desaparecer en los próximos meses.

Pese a que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) señaló que en junio el empleo formal tuvo un crecimiento anual de 2.0 por ciento. De éste, 1.23 puntos porcentuales corresponden al empleo permanente y 0.8 puntos porcentuales al eventual. Además, en la comparación mensual, el IMSS observó un crecimiento de 0.34 por ciento; ambas cifras contemplaron la incorporación de trabajadores de plataformas digitales.

El Dato: El salario real aceleró su crecimiento anual, favorecido por la moderación de la inflación. En julio creció 2.9%, su mayor tasa desde marzo, y fortaleció el ingreso.

No obstante, si se excluye del conteo los trabajadores de plataformas digitales, el incremento respecto de mayo pasa a 0.15 por ciento, y en la comparación con el mismo mes de 2025 se reduce a 1.0 por ciento, es decir, la tasa de crecimiento en el empleo formal se redujo.

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“Al excluir a los trabajadores de plataformas digitales —cuya incorporación al IMSS refleja principalmente un proceso de formalización de trabajadores previamente existentes y no la creación de nuevos puestos de trabajo—, el crecimiento del empleo se reduce de manera importante”, indicó el área de Estudios Económicos de BBVA México.

En el sexto mes del año hubo 22 millones 779 mil 704 personas trabajadoras en la formalidad, es decir, respecto a mayo se crearon 61 mil 023 puestos, y en el acumulado del año se alcanzaron las 263 mil plazas que, aunque superan en 2.7 veces la creación de empleo en el mismo semestre de 2025, aún es 36.6 por ciento inferior al promedio de un primer semestre entre 2010 y 2024, a excepción de 2020 cuando ocurrió la pandemia. Y si se descuenta la incorporación de los trabajadores de plataformas digitales, la brecha aún es mayor, con un 44.1 por ciento.

0.31 por ciento creció el empleo formal en el sector agropecuario

“En conjunto, estos resultados sugieren que el impulso asociado a la Copa Mundial de la FIFA 2026 sobre la generación de empleo formal ha sido acotado. Si bien es probable que el evento haya favorecido la contratación temporal en algunos sectores y entidades, el efecto agregado no fue suficiente para que la creación de empleo superara el promedio histórico observado para un primer semestre”, indicó BBVA.

Los analistas consideraron que los datos se alinean con su expectativa del impacto del torneo: de que sería transitorio y limitado y que existen probabilidades de que el empleo generado se revierta en los próximos meses.

El reporte señala además que los sectores que normalmente habrían recibido el mayor impulso del torneo, como comercio, servicios, hotelería y restaurantes, mantuvieron un crecimiento moderado, mientras que la construcción volvió a mostrar señales de desaceleración.

796 mil 878 personas tuvieron un empleo en comercio en junio

En junio, el sector de la construcción registró una caída de 0.33 por ciento con cifras desestacionalizada, lo que significó un menor dinamismo respecto de anteriores meses, y aunque a tasa anual tuvo un incremento de 2.6 por ciento, la cifra aún está 2.5 por ciento por debajo del nivel que se registró en 2023, “lo que indica que la recuperación permanece incompleta” y en ese sentido, si se busca consolidar la creación de empleo en este sector, será necesario que la inversión tenga una reactivación sostenida.

En el caso de la manufactura, tuvo un crecimiento mensual de 0.06 por ciento; el sector de servicios aumentó 0.11 y el de comercio, 0.17 por ciento, lo que reflejaría la expectativa de que el torneo tendría un efecto acotado, porque de haber tenido un mayor impulso, el incremento hubiera sido mayor dado que la actividad se concentró en hoteles, restaurantes y lugares de esparcimiento.

Asimismo, la Copa Mundial sólo impulsó la creación de empleos formales en algunas entidades; por ejemplo, en la Ciudad de México sí se observó un repunte, pero en al menos 17 entidades del país se registraron variaciones anuales negativas.

El Tip: Los registros patronales cayeron 2.5% en junio, por ajustes administrativos como señala el IMSS.

Campeche tuvo una contracción de 4.1 por ciento; Sonora, 2.6; Tabasco, 2.0 por ciento, “reflejando que la creación de empleo continúa mostrando una elevada heterogeneidad regional y un entorno de bajo dinamismo en buena parte del país”.

Por su parte, Jalisco y Nuevo León, entidades que fueron sede y que tuvieron eventos deportivos, sólo registraron un crecimiento de 0.7 y 0.8 por ciento, respectivamente, lo que refleja que el efecto del evento fue limitado; empero, en el Estado de México se tuvo un repunte de 4.8 por ciento; en la Ciudad de México, 4.6 por ciento; Hidalgo, 3.3 por ciento; Baja California Sur, 2.2 por ciento, tasas que fueron superiores al promedio nacional.

“En particular, destaca el crecimiento sostenido observado en el Estado de México que contrasta con la debilidad registrada en la mayor parte del país, por lo que será relevante evaluar si este desempeño responde a factores de carácter estructural o transitorio”, añadió el análisis.