Llama el IMEF a sanear finanzas públicas del país

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) señaló que aproximadamente 60 por ciento del gasto público comprende desembolsos obligatorios y fijos como pensiones, subsidios, servicio de la deuda pública y participaciones a estados y municipios, lo que sobrepasa los ingresos tributarios.

Los pagos de los anteriores conceptos representan 70 por ciento de los ingresos del sector público, que en 2025 excedieron los ingresos tributarios y “muy probablemente se repita en 2026”, advirtió el instituto.

1.8 por ciento, caída anual de recaudación en lapso enero-mayo

Este escenario muestra que el Gobierno federal requiere un mayor endeudamiento para cumplir con sus obligaciones; como muestra el incremento en el rubro de subsidios y transferencias que, en 2024, aumentó junto con la inversión fija en proyectos “sumamente caros y que requieren partidas presupuestales”.

Para resanar esta situación, el IMEF señala la necesidad de una estrategia fiscal efectiva que combine disciplina en el gasto, aumento de ingresos, reformas estructurales en Petróleos Mexicanos (Pemex) y en las pensiones, además de un entorno de certidumbre jurídica.

De manera concreta, el organismo propuso la identificación de gastos ineficientes para ser reasignados, que incluya dispendios operacionales en proyectos que no puedan cubrir sus gastos y abarque sectores como la aerolínea del Estado, ferrocarriles y refinerías; al mismo tiempo, sean establecidos criterios obligatorios en los apartados técnicos y evaluaciones costo-beneficio para todos los proyectos de infraestructura.

El IMEF enfatizó la revisión de programas de retiro, con enfoque de estados donde su costo fiscal sea menos oneroso en el futuro, bajo el argumento que, en 2025, México pagó 6.0 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en pensiones, ya que “es muy probable que esa cifra aumente a 8.0 por ciento en 2030”.