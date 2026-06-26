IMPI entrega a Karla Gómez y familia constancia de trámite para registrar marca de pato ‘Merlin’

IMPI y SE entregan a Karla Ivette y familia constancia de inicio de trámite para registrar propiedad intelectual del pato "Merlin".

El Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), junto con la Secretaría de Economía (SE), entregaron a Karla Gómez y familia la constancia de inicio de trámite para registrar la marca del pato Merlin.

A través de un comunicado, el IMPI informó que este viernes entregó dicha solicitud a la dueña de la familia del pato Merlin, identificada como “la ciudadana Karla Ivette Gómez López”.

Con esto, destacó el IMPI, se da inicio formal al “procedimiento administrativo correspondiente conforme a la normativa vigente en materia de propiedad industrial”.

Solicitud de registro de propiedad intelectual del pato "Merlin" está bajo análisis. ı Foto: IMPI

“Como parte del proceso, el Instituto hizo entrega a la solicitante de una constancia oficial que acredita la presentación de dichas solicitudes, documento que da fe del inicio del trámite ante esta autoridad”, destacó el IMPI en su comunicado.

En el documento, el IMPI informó que las solicitudes para registrar la propiedad intelectual del pato “Merlin” fueron presentadas el 22 de junio, bajo los folios 3646513 y 3646554. Ese mismo día, el pato “Merlin” fue presentado en la Conferencia del Pueblo del Gobierno federal, donde se informó que se haría el registro ante el Instituto.

Solicitud de registro de marca aún está en revisión, destaca IMPI

Destacar que el inicio de un trámite para registrar propiedad intelectual no significa aún la propiedad de la marca, pues, como se informa en el comunicado, las mismas deben pasar por un proceso de análisis.

Pato "Merlin" se hizo viral en redes; dueña registra marca para evitar lucro de marcas "abusivas". ı Foto: IMPI

“...todas las solicitudes de registro de marca son sometidas a un procedimiento de análisis técnico y jurídico, con el objetivo de garantizar certeza, legalidad y transparencia en la protección de los derechos de propiedad industrial en México”, se lee en el comunicado.

No obstante, se recordó que, como dijo anteriormente el director del IMPI, Vidal Llerenas, es un “hecho público y notorio que el Pato Merlin es una mascota de la familia de Karla Ivette Gómez, a quien pertenece la marca”.

La @secretariaeconomia y el #IMPI otorgaron el registro de la marca “PATO MERLÍN” a su propietaria, Karla Ivette Gómez López.



Estos procesos garantizan certeza jurídica, legalidad y reafirman el compromiso del Instituto con la protección de la creatividad y los activos… pic.twitter.com/VIOEnG4mYd — IMPI (@IMPI_Mexico) June 26, 2026

“Con estas acciones, la Secretaría de Economía y el IMPI reafirman su compromiso de brindar certeza jurídica a las y los solicitantes, así como de impulsar la protección de la creatividad y los activos intangibles en el país”, concluye el IMPI en su comunicado.

Anteriormente, Karla Gómez había destacado que su principal motivación para registrar la marca del pato “Merlin” no era imprimir mercancía o lucrar con la imagen de su mascota, sino protegerse de empresas “abusivas” que intentaban generar ganancias con la misma.

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