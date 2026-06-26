Marina y FGR destruyen más de tres toneladas de droga asegurada en Michoacán

La Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), incineró más de tres toneladas de droga asegurada en distintas operaciones realizadas en Michoacán, en un operativo que también incluyó la destrucción de equipo táctico, cámaras de videovigilancia, radios de comunicación y sellos fiscales vinculados con investigaciones por delitos federales.

De acuerdo con la dependencia, en las instalaciones de la Décima Sexta Zona Naval, en Lázaro Cárdenas, fueron destruidos aproximadamente 270 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 331 kilogramos de marihuana, como parte de las acciones de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030.

Asimismo, la Marina brindó apoyo a la autoridad ministerial para la incineración de 556 kilogramos de diversos narcóticos, entre ellos metanfetamina en forma de clorhidrato, clorhidrato de cocaína, cannabis y semilla de cannabis, además de destruir equipo táctico, cámaras de videovigilancia, equipos de radiocomunicación y sellos fiscales relacionados con 21 carpetas de investigación.

En coordinación con la @FGRMexico llevamos a cabo la incineración de más de tres toneladas de narcóticos asegurados en #Michoacán, como parte de las acciones del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2024-2030.



El material incinerado incluyó aproximadamente 270 kg de clorhidrato de… pic.twitter.com/Py3oEfGo9G — SEMAR México (@SEMAR_mx) June 26, 2026

En una acción adicional, realizada en coordinación con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), fueron incinerados 2 mil 333 kilogramos de clorhidrato de cocaína asegurados durante operaciones de vigilancia marítima, aérea y terrestre en el estado.

Durante el acto estuvieron presentes autoridades navales y representantes de la FGR, quienes dieron fe de la destrucción total de los estupefacientes.

Además, personal del Órgano Interno de Control de la Fiscalía supervisó que el procedimiento se realizara conforme a la normatividad vigente, mientras que peritos verificaron la identidad química de la droga destruida.

La Secretaría de Marina destacó que “el producto incinerado fue asegurado como resultado de las operaciones permanentes de vigilancia que realiza la Secretaría de Marina, en ejercicio de sus atribuciones como Autoridad Marítima Nacional, con el objetivo de mantener el Estado de derecho, mediante el combate del tráfico de estupefacientes”.

La dependencia añadió que estas acciones “contribuyen a debilitar la producción, transporte, distribución y tráfico de drogas de los grupos delictivos que operan en esta región del país, ya que estos aseguramientos afectan significativamente su estructura financiera y operativa, evitando que las drogas estén al alcance de la población mexicana”.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL