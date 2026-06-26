Felipe VI, rey de España, celebra ‘magnífica’ relación y ‘futuro próspero’ con México tras reunión con Sheinbaum

El rey de España, Felipe VI aseguró que hay una “magnífica” relación y un “futuro próspero” en los vínculos con México, después de haberse reunido el jueves con la presidenta Claudia Sheinbaum.

En un mensaje a la comunidad española en México, desde Guadalajara, Jalisco —a donde viajó para acudir al duelo entre España y Uruguay que se juega este viernes—, el rey Felipe VI se refirió a la relación de su país con el nuestro.

Felipe VI y la Presidenta Claudia Sheinbaum, el jueves, en Palacio Nacional ı Foto: David Patricio|La Razón

Aseguró que este encuentro es una oportunidad para “celebrar juntos esta relación tan magnífica que hay entre España y México desde hace mucho tiempo”.

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Destacó que los crecientes intercambios entre España y México, como la comunidad de su país en Guadalajara, “enriquecen nuestra relación” y demuestran que esta tiene un “futuro enormemente próspero por delante”.

El rey Felipe VI y la presidenta Claudia Sheinbaum, en el Palacio Nacional de México. ı Foto: tomada de X: @Claudiashein.

“Es verdad que las realidades de nuestra relación las representáis muchas veces vosotros, no solo los españoles que viven acá, también los mexicanos que viven en España de forma creciente, la presencia empresarial, la presencia cultural y los intercambios de todo tipo que enriquecen nuestra relación y que, sin duda, tienen un futuro enormemente próspero por delante”, expresó el rey Felipe VI ante connacionales en Guadalajara.

En el mismo sentido, Felipe VI pidió trabajar en favor de “mejores condiciones” para las comunidades españolas y mexicanas viviendo en estos países, con el objetivo de “seguir caminando juntos en esta enorme comunidad que representa Iberoamérica e Hispanoamérica en ambos lados del Atlántico”.

🇲🇽🇪🇸 "Un futuro enormemente próspero": tras reunirse en el Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum, el rey Felipe VI destacó la "magnífica" e histórica relación bilateral que une a España y México.



Durante un encuentro en Guadalajara con la comunidad española… pic.twitter.com/SJXK1eZmHx — Azucena Uresti (@azucenau) June 26, 2026

“Quería transmitiros, por favor, que en la medida de lo posible, en vuestro entorno y a otros compatriotas, también podéis hacer llegar mi saludo y mi cariño. También en nombre de la Reina, aunque no está conmigo en este viaje, pero sin duda ella tiene un cariño especial por este país, por esta ciudad y por su universidad”, concluyó el rey Felipe VI.

Expresa solidaridad con Venezuela

En otro momento de su mensaje, el rey Felipe VI expresó un mensaje de solidaridad con Venezuela, país que esta semana sufrió dos fuertes terremotos que, al cierre de esta nota, han dejado más de 900 muertos.

Al pueblo venezolano, y a los españoles en Venezuela, envió un “recuerdo de cariño, de solidaridad y de apoyo”, y celebró que su país ya envió una brigada de ayuda.

“Saben que desde España el Gobierno ha enviado equipos de la UME y supongo que habrá otras contribuciones que en las próximas horas o días podrán ponerse en marcha. En fin, todos los países que puedan están intentando apoyar en lo posible”, concluyó el rey.

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