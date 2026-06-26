Uruguay vs España: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el juego del Grupo H de la Copa del Mundo 2026

Uruguay y España prometen drama en Guadalajara en el cierre del Grupo H de la Copa del Mundo 2026.

Se le identificó como uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos del Mundial 2026 desde el primero día, pero el duelo entre Uruguay y España ha adquirido tintes de máxima exigencia, en el que será el último duelo que reciba Guadalajara en el torneo.

El choque de campeones en el estadio de las Chivas es vital para la resolución de un Grupo H en donde casi todo está por definirse, pues inclusive la Roja podría caer al tercer sitio y con ello convertirse en el rival de México, al que también le podría tocar la Celeste, Cabo Verde o Arabia Saudita, si bien Ecuador es el que más posibilidades tiene de ser su próximo contrincante.

Entonada por vapulear 4-0 ante Arabia Saudita, España, vigente monarca de Europa, buscará afianzar sus credenciales al título en Nortemérica 2026 después de haber empezado el torneo con un magro empate sin goles ante la debutante Cabo Verde.

¿Dónde pasan EN VIVO el Uruguay vs España?

El partido entre Uruguay y España, correspondiente al Grupo H de la Copa del Mundo 2026, se jugará este viernes 26 de junio en el Estadio Guadalajara. El balón comenzará a rodar en punto de las 18:00 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo por las señales de Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX.

Fecha : Viernes 26 de junio

Hora : 18:00

Estadio : Guadalajara

Transmisión: Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX

Posibles alineaciones de Uruguay y España

URUGUAY : Fernando Muslera, Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña, Federico Valverde, Marcelo Ugarte, Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo, Federico Viñas y Darwin Núñez.

ESPAÑA: Unai Simón, Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Rodri, Pedri, Gavi, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Nico Williams.

📹 Un mes de junio de 1986, 𝗘𝗺𝗶𝗹𝗶𝗼 𝗕𝘂𝘁𝗿𝗮𝗴𝘂𝗲𝗻̃𝗼 nos emocionó en un Mundial disputado en México.



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Uruguay, obligado a derrotar a España para avanzar

Uruguay, campeona de las citas de 1930 y 1950, está al borde del abismo luego de igualar sus dos encuentros previos contra rivales de menor jerarquía que han sabido jugar sus cartas.

“No es lo mismo jugar contra España que jugar con Arabia o Cabo Verde”, afirmó Marcelo Bielsa, el seleccionador argentino de Uruguay en una entrevista con DSports en la previa.

Por su parte, con cuatro puntos, la España que dirige Luis de la Fuente marca el paso de la llave. Pero aún no tiene abrochado ni el pase a los dieciseisavos de final ni tampoco la cima del grupo. Necesitan ganar el último compromiso para avanzar como primeros sin depender de otros resultados.

“Uruguay va a ser un partido difícil y muy duro”, adelantó De la Fuente hace unos días. ”Hay que seguir creciendo y ante Uruguay ser aún mejores”, agregó.

EVG