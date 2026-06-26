España vuelve a Guadalajara 40 años después

MIKEL OYARZABAL hace uno de sus goles ante Arabia Saudita, el pasado 21 de junio

Con la confianza recuperada tras el 4-0 sobre Arabia Saudita, España enfrenta a Uruguay en la tercera jornada del Grupo H, en un encuentro que marca el regreso de la Roja a Guadalajara 40 años después para un compromiso mundialista, pues en la Perla Tapatía disputó sus primeros dos cotejos de la edición de México 1986, la derrota por 1-0 ante Brasil y el triunfo de 2-1 sobre Irlanda del Norte.

Con Lamine Yamal como principal referente, el equipo dirigido por Luis de la Fuente se juega gran parte de sus aspiraciones en la justa tripartita, pues necesita la victoria para asegurar el primer lugar, debido a que con un empate podría ser rebasada en diferencia de goles por Cabo Verde, que se mide ante su similar de Arabia Saudita.

El Dato: A pesar de que tiene dos años y tres meses invicta, España perdió ante Portugal la final de la UEFA Nations League 2024-2025, en penaltis.

Hace cuatro décadas, España jugó en los Estadios Jalisco y Tres de Marzo y este viernes lo hará en el AKRON, casa de las Chivas inaugurada en julio del 2010, donde intentará mantener su invicto ante la Celeste, contra la que registra cinco juegos ganados e igual cantidad de empates tras 10 antecedentes.

El primer duelo entre estos combinados fue precisamente en una Copa del Mundo, la de Brasil 1950, y se saldó con una igualada a dos anotaciones. Un empate hoy es muy probable que deje fuera a los sudamericanos, que con ello llegarían a tres puntos y estarían a la espera de otros terceros lugares con una cosecha menor o la misma, pero a los que superen en diferencia de goles.

17 participaciones tiene España

Existe todavía la posibilidad de que precisamente del Grupo H salga el rival de la Selección Mexicana para el próximo 30 de junio en dieciseisavos de final. Y España podría terminar en el tercer sitio de dicho sector, con una derrota combinada con un triunfo de la sorpresiva Cabo Verde sobre Arabia Saudita en Houston, Texas.

“No es lo mismo jugar contra España que jugar con Arabia o Cabo Verde”, reconoció en conferencia de prensa el argentino Marcelo Bielsa, director técnico de Uruguay desde 2023, consciente de la dificultad que representa enfrentar y derrotar a la actual selección monarca de Europa.

El Tip: Uruguay jugó el partido por el tercer lugar de México 1970 contra Brasil en el Jalisco. Perdió 3-1.

“Uruguay va a ser un partido difícil y muy duro. Hay que seguir creciendo y ante Uruguay ser aún mejores”, aseguró por su parte Luis de la Fuente, quien no quiere depender del resultado entre caboverdianos y sauditas en Houston para asegurar la clasificación y el primer puesto de grupo.

Uruguay ha quedado a deber en funcionamiento y resultados, pero el Loco Bielsa confía que el momento de apremio libere al equipo.

“La necesidad, muchas veces, mejora a los equipos”, señaló Bielsa. “Cuando saben que es a todo o nada, elevan su rendimiento... la urgencia nos va a mejorar”, agregó.

Bielsa encara toda clase de dudas en su 11 titular, lastrado primero por una serie de fallos defensivos que incluyen al portero Fernando Muslera.

También hay interrogantes en el centro y ataque, donde suelen alternarse Federico Viñas y Darwin Núñez, pero cuya sequía ofensiva y falta de contundencia es alarmante.

Por su parte, De la Fuente dijo que el Uruguay, de Marcelo Bielsa, es un equipo exigente tanto física como tácticamente, y señaló que lo ilusiona enfrentarse con el DT argentino.

“De Bielsa he de decirte que soy un gran admirador. He seguido mucho su trayectoria y estuve cinco o seis meses viendo sus entrenamientos en el Athletic de Bilbao. Es un honor poder jugar contra él”, subrayó.

“Marcelo ha evolucionado, como todos. Hizo que el Athletic jugara maravillosamente bien. Utilizó el marcaje al hombre por todo el campo (...) Sus planteamientos pasan por conocer bien a los jugadores que entrena, ésa es su mayor virtud”, agregó.

El entrenador, en tanto, elogió la inteligencia futbolística de Mikel Oyarzabal, afirmando que el delantero sigue impresionándolo.

“Por fin empezamos a reconocerle en España. Con nosotros ha jugado en las dos bandas, de delantero, de media punta. Y siempre bien. Es un ejemplo para todos. Celebro que hablemos de él”, remarcó al respecto.

El defensa central Aymeric Laporte afirmó que España debe enfocarse en sí misma al tiempo que hizo énfasis en la racha de 33 partidos que el equipo tiene sin perder, pues no conoce la derrota desde el 22 de marzo de 2024, cuando sucumbió 1-0 a manos de Colombia en un cotejo amistoso que se celebró en Londres, Inglaterra.

“Llevamos 33 partidos sin perder, nos han jugado de todas las maneras posibles”, dijo Laporte a la prensa en la concentración de la selección española en Chattanooga el miércoles. “Depende mucho de nosotros, si tenemos el día es muy difícil ganarnos””.

España fue criticada tras una actuación por debajo de lo esperado en un empate sin goles frente a Cabo Verde, y Laporte dijo que los jugadores compartían esa frustración.

“Lo mismo que internamente no estábamos contentos”, aseguró.

“Somos los primeros interesados en ganar y ante una selección que se suponía que era menor o que es. Pero bueno, es entendible. Nosotros también nos frustramos cuando no salen las cosas”, enfatizó el defensa del Athletic Club.