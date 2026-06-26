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¡HISTÓRICO! Noel León es el primer piloto mexicano en lograr una pole position en la F2

Noel León se convirtió en el primer piloto mexicano en conseguir una pole position en la F2, lo cual logro de cara al Gran Premio de Austria, en el Red Bull Ring

Noel León hizo historia con su pole position en el Gran Premio de Austria de F2.
Noel León hizo historia con su pole position en el Gran Premio de Austria de F2. Foto: X @Formula2
Por:
Enrique Villanueva

El piloto mexicano Noel León sigue en plan grande, y esta vez se convirtió en el primer azteca en conseguir una pole position en la F2, logro que consiguió en el Red Bull Ring, en Austria.

El volante del equipo Campos registró una mejor vuelta de 1:15.544 en los últimos minutos de la sesión para asegurar el primer lugar. Cuando restaban cinco minutos, el oriundo de Monterrey, Nuevo León, se ubicó al principio de la clasificación mientras sus rivales trataban de colocar los neumáticos en la posición para atacar por los puntos.

Esta histórica pole position le permitirá a Noel León salir desde el primer lugar del Gran Premio de Austria de F2 el próximo domingo 28 de junio, lo que le da grandes posibilidades de aspirar a la victoria en el Red Bull Ring.

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EVG

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